Представитель НАТО ответил на сообщения об оружии альянса на складе ИГ

Информация об образцах оружия НАТО, которые были найдены на захваченном складе террористической организации ИГ (запрещена в России) неподалеку от сирийского Эль-Маядина, «вводит в заблуждение», заявил представитель альянса агентству «РИА Новости».
По его словам, альянс «не продает оружие и не владеет им», поэтому словосочетание «оружие НАТО» некорректно. Он также подчеркнул, что НАТО входит в глобальную коалицию по борьбе с ИГ и оказывает содействие коалиции, «проводя разведывательные полеты на самолетах AWACS, а также занимаясь обучением иракских сил».
«НАТО не представлено и напрямую не участвует в Сирии, но несколько союзников активно борются там с ИГ, достигая значительных результатов», — отметил представитель организации.
Ранее о том, что на крупнейшем складе террористической группировки ИГ возле освобожденного города Эль-Маядин нашли образцы новейшего оружия производства НАТО и Израиля, заявил командир сирийского подразделения «Тигры» генерал Аль-Хасан Сухейл.
По его словам, на складах было обнаружено бронированное и артиллерийское вооружение, 155-мм орудие производства НАТО с дальностью стрельбы 40 км, а также большое количество бронебойного вооружения.
Заявление Сухейла прокомментировали также в Минобороны Великобритании, уточняет «РИА Новости». Представитель британского ведомства заявил, что предположения «звучат как спекуляция».