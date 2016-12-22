США продлили режим смягчения санкций в отношении Белоруссии

США продлили режим смягчения санкций в отношении девяти белорусских компаний еще на полгода. Ранее Вашингтон разрешил проводить транзакции с этим компаниями, но оставил в силе блокировку их имущества

«Белшина» — ​одно из белорусских предприятий, подпадающих под санкции (Фото: Виктор Драчев / ТАСС)

​Минфин США продлил еще на полгода смягченный режим санкций в отношении девяти белорусский компаний, говорится на сайте ведомства.

«Управление по контролю над иностранным активами Министерства финансов США с учетом консультаций и в координации с Государственным департаментом США разрешает совершение сделок с белорусскими предприятиями, подпадающими под санкции согласно указу №13405. Данное разрешение не освобождает заблокированную согласно указу №13405 собственность этих предприятий», — говорится в сообщении американского казначейства.

Продление данного режима будет действовать до 30 апреля 2018 года, следует из сообщения.

Речь идет о компании «Белнефтехим» и его американском представительстве, компаниях «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан», «Полоцк-Стекловолокно», «Белорусский нефтяной торговый дом».

Впервые санкции в отношении этих предприятий Вашингтон смягчил в ноябре 2015 года. Американским компаниям тогда разрешили проводить с данными предприятиями транзакции. Правда, в случае, если данные транзакции составляют более $10 тыс., то отчет по этим сделкам должен быть предоставлен в Госдепартамент США в течение 15 дней.

Прошлый раз Минфин США продлевал этот смягченный режим санкций в отношении указанных белорусских компаний 28 апреля 2017 года.

Санкции в отношении Белоруссии действуют более десяти лет. Они были введены еще Джорджем Бушем-младшим после президентских выборов в Белоруссии в 2006 году, победу на которых одержал Александр Лукашенко. В США выборы назвали не соответствующими демократическим нормам. Решением Вашингтона гражданам и компаниям США запретили предоставлять финансирование, товары или услуги лицам, попавшим в список, и наоборот. В санкционный список США попал в том числе и сам Лукашенко. Последний раз санкции в отношении Белоруссии продлевались в середине июня 2017 года решением Дональда Трампа.