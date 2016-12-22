Улицу в Москве назвали в честь Эльдара Рязанова

Московские власти постановили назвать одну из улиц столицы именем режиссера Эльдара Рязанова, сообщается на сайте мэра Москвы.

«В память о выдающемся кинорежиссере, сценаристе, поэте и драматурге Эльдаре Рязанове назвали Проектируемый проезд №6021», — говорится в сообщении. Проезд расположен между улицами Новаторов и Обручева. Рядом с ним находится киноклуб-музей «Эльдар», который основал Рязанов. Также режиссер был художественным руководителем киноклуба.

Два проектируемых проезда в зеленоградском районе Крюково назовут в честь героя Беслана, начальника отделения управления «Вымпел» ФСБ России подполковника Дмитрия Разумовского.

Кроме того, в районе аргентинского посольства в Москве появится сквер Аргентинской Республики.

Также новое название присвоили Проектируемому проезду №1285, который находится между Беговой улицей и 1-м Боткинским проездом. Его назвали именем разведчицы и писателя, лауреата Государственной премии СССР Зои Воскресенской, отмечается в сообщении.

О том, что Проектируемый проезд №6021 назовут именем Рязанова, мэрия Москвы сообщила в конце августа. В пресс-службе отмечали, что решение назвать улицу в честь режиссера поддержали президент Владимир Путин и Сергей Собянин.

Эльдар Рязанов — советский и российский кинорежиссер, народный артист СССР. Также он является лауреатом Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Он снял несколько десятков фильмов, в числе которых «Ирония судьбы, или с легким паром!», «Вокзал для двоих», «Служебный роман», «Карнавальная ночь», «Берегись автомобиля», и «Жестокий романс». Режиссер умер в 2015 году в возрасте 88 лет.