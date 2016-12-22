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Роскомнадзор заявил об ответных мерах на притеснения СМИ за рубежом
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Роскомнадзор заявил об ответных мерах на притеснения СМИ за рубежом
Политика, 18:47
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Роскомнадзор заявил об ответных мерах на притеснения СМИ за рубежом

​Роскомнадзор направил в Совет Федерации предложения по возможному изменению действующего законодательства, которые могли бы стать симметричным ответом на притеснения российских СМИ за рубежом и попытки вмешательства через эти медиа в политическую и экономическую ситуацию в России. Об этом заявил заместитель главы надзорного ведомства Вадим Субботин, передает «РИА Новости».

Данные предложения, по словам Субботина, касаются всех СМИ, за которыми обязан следить регулятор: радио, телевидение, интернет и печатные медиа.

Чиновник добавил, что готов обсуждать предложения Роскомнадзора в закрытом режиме, потому что «вопрос достаточно чувствительный».

Ранее в октябре президент России Владимир Путин заявил, что единственный демократический способ бороться со СМИ — это «высказаться ярко, образно и талантливо».

Сложившаяся ситуация вокруг российских медиа в США вызывает недоумение, и, по словам президента, это «слишком мягко сказано, всё с ног на голову». Россия сразу зеркально ответит, если США предпримут действия против российских СМИ, заключил Путин.

В сентябре американское Министерство юстиции направило компании, которая обслуживает телеканал RT America, требование зарегистрироваться как иностранный агент. Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что из американского филиала телеканала начали увольняться сотрудники. По ее словам, «ответные меры России [на это решение] будут такими же».

После этого российский Минюст направил американским медиа, которые работают на территории России, предупреждение о расширении списка иноагентов. Получение предупреждений подтвердили телеканал «Настоящее время» и «Радио Свобода».

Теги: Россия , СМИ , Роскомнадзор , Вадим Субботин
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