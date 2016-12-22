В Москве осудили устроившего драку на рейсе Москве — Анталья пассажира

Домодедовский городской суд Московской области приговорил к условному сроку мужчину, которого обвинили в хулиганстве на борту рейса Москва — Анталья (Турция). Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Авиадебошира признали виновным по п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и приговорили к одному году шести месяцам условно с испытательным сроком в один год шесть месяцев. Суд установил, что 27-летний москвич на борту самолета авиакомпании Red Wings «выражался нецензурной бранью в адрес пассажиров и членов экипажа».

Он был пьян, на требования сотрудников авиакомпании соблюдать правила не реагировал. ​«Своими действиями мужчина грубым образом нарушал общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу», — говорится в сообщении.

В конце июня ТАСС с места событий сообщал, что на рейсе Москва — Анталья пьяный пассажир устроил драку, которая продолжалась около часа. Его товарищи рассказали, что мужчина был в нервном состоянии из-за того, что в первый раз вылетел за границу. ​Командир самолета просил пассажира успокоиться, однако мужчина не отреагировал. Экипаж связал дебошира и сообщил диспетчеру аэропорта Антальи. По прибытии пассажира забрала полиция. ​В середине июля против мужчины было возбуждено уголовное дело.