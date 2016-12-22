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Генпрокуратура прокомментировала планы Навального участвовать в выборах
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Генпрокуратура прокомментировала планы Навального участвовать в выборах
Политика, 17:20
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Генпрокуратура прокомментировала планы Навального участвовать в выборах

Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный не имеет законных оснований участвовать в выборах президента России в 2018 году. Об этом заявила в ответ на соответствующий вопрос ТАСС Лариса Коптева, начальник управления Генпрокуратуры России по надзору за соблюдением прав и свобод граждан.

По ее словам, согласно федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», не имеет права быть избранным президентом России гражданин Российской Федерации, находящийся в местах лишения свободы либо осужденный, в том числе к лишению свободы за совершение тяжкого преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за преступление.

Коптева пояснила, что из-за приговора Навального судом Кирова к пяти годам лишения свободы условно и 500-тысячному штрафу нет правовых оснований для его участия в «выборах любого уровня, включая муниципальные, региональные, в выборах в Госдуму и в качестве кандидата на должность президента России».

В декабре 2016 года Алексей Навальный объявил, что планирует баллотироваться на пост президента России в 2018 году, и опубликовал предвыборную программу. Глава ФБК добавил, что решил это сделать после того, как Верховный суд отменил приговор по «делу «Кировлеса».

Однако в феврале 2017 года Ленинский суд Кирова повторно рассмотрел «дело «Кировлеса» и приговорил Навального к пяти годам лишения свободы условно и штрафу на сумму 500 тыс. руб. В мае Кировский областной суд подтвердил этот приговор.

По словам Эллы Памфиловой, главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, Навальный сможет участвовать в выборах в 2028 году — после истечения установленного законом срока (согласно ст. 3 закона «О выборах президента», лица, осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, могут баллотироваться на пост президента спустя десять лет после снятия или погашения судимости).

Теги: Генпрокуратура , Алексей Навальный , Выборы
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