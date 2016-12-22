Суд отклонил иск «Трансстроя» к Росавиации на 4,1 млрд руб.

Московский арбитражный суд признал законным расторжение Росавиацией контракта с «Трансстроем» на строительство третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево. Иск компании о взыскании 4,1 млрд руб. убытков суд отклонил, передает «РИА Новости» со ссылкой на решение суда.

«Исковые требования Федерального агентства воздушного транспорта удовлетворить. Признать расторгнутым государственный контракт… от 19 декабря 2011 года с 6 июля 2015 года», — говорится в резолютивной части решения суда.

Компания «Инжтрансстрой», входящая в группу «Трансстрой», выиграла тендер на строительство полосы в Шереметьево за 22,4 млрд руб. в 2011 году. Однако в 2014 году стало известно, что срок сдачи полосы оказался сдвинут почти на два года. В мае 2015 года работа по строительству третьей полосы остановилась, а в отношении «Инжтрансстроя» была начата процедура банкротства.

Компания «Инжтрансстрой» объяснила затягивание сроков тем, что «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (АГАА, контролируется Росавиацией), заказчик строительства, задерживает проектную документацию. В связи с этим компания предложила расторгнуть договор с уплатой неустойки в 4,1 млрд руб. АГАА, в свою очередь, выдвинуло встречное требование по расторжению договора на собственных условиях.

В октябре 2015 года контракт на строительство ВПП был без конкурса отдан компании ​«Транстроймеханизация», входящей в группу «Мостотрест». Отсутствие конкурса источник РБК в Минтрансе объяснил тем, что на это нет времени, поскольку полоса должна быть готова к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. В июне 2017 года распоряжение о выделении участка для строительства ВПП было подписано Дмитрием Медведевым.