В Госдуме предложили защитить российских дизайнеров

В Государственной думе намерены подготовить и внести поправки, которые защитят российских дизайнеров одежды, обуви и аксессуаров. Об этом на круглом столе в Госдуме заявила депутат от фракции «Единой России» Наталья Костенко, передает корреспондент РБК.

«Мы, депутаты Госдумы, хотим помочь отечественному производителю. Хорошо бы решить вопрос защиты интеллектуальных прав российских производителей одежды, обуви, fashion-дизайнеров», — сказала она, добавив, что поправки могут быть внесены в Гражданский кодекс, чтобы [для произведений российских дизайнеров] действовал режим защиты, аналогичный для изобретений».

Также, по словам Костенко, законодательная защита необходима для сезонной продукции отраслей по производству одежды и аксессуаров и установления для указанных объектов сокращенного срока рассмотрения заявки и действия патента.

Исполнительный президент Национальной палаты моды Александр Шумский заявил, что «все крупные бренды очень часто патентуют свой продукт». По его словам патентуются определенные брендовые элементы, как скажем, «зелено-красно-зеленая полоска Gucci», из-за которой итальянский модный дом судится с одной из массовых марок, которая скопировала эту полоску. «Проблема плагиата в моде стоит остро, и дизайнеры от этого страдают. Российские дизайнеры в меньшей степени, но тоже», — добавил он.​

Сфера российской моды «очень перспективная и быстрорастущая», и правительство «возлагает на нее большие надежды», заявила Костенко. Развитие российского модного рынка станет частью Национальной технологической инициативы Агентства стратегических инициатив. Согласно дорожной карте развития отрасли, доля российских компаний на внутреннем рынке одежды, обуви и аксессуаров должна удвоиться к 2035 году — примерно до 50%. К этому моменту в России уже могут работать 10 тыс. компаний в области моды с оборотом более $1 млн в год каждая.