В аэропорту Петербурга экстренно сел летевший в Лос-Анджелес самолет

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге экстренно сел самолет, который следовал рейсом Москва — Лос-Анджелес, из-за ухудшения здоровья пассажира. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Самолет сел к нам на запасной аэродром из-за ухудшения состояния одного из пассажиров на борту, которого сняли с рейса и направили в одно из медицинских учреждений города», — рассказал он. Лайнер находится в аэропорту около двух часов, в ближайшее время он вылетит в Лос-Анджелес, добавил собеседник агентства. Он отметил, что угрозы жизни пассажира нет.

«Российская газета» со ссылкой на источник, знакомый ситуацией, сообщает, что пассажира доставили в одну из больниц Петербурга. Им оказался гражданин США. В настоящий момент проводится проверка самолета, в скором времени он продолжит свой рейс, отмечает издание.