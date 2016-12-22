Путин заявил о постепенном уходе России от службы по призыву

Россия постепенно уходит от службы по призыву в Вооруженных силах. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с членами национальной сборной WorldSkills Russia, передает «РИА Новости».

По словам президента, это происходит медленнее, чем планировалось, из-за ограничений в бюджете. «Но всё равно делаем и будем дальше продолжать делать, так что пройдет небольшое время, когда вообще этот вопрос будет неактуален», — подчеркнул он.

По словам Путина, рассматривается возможность создания технопарков для прохождения там службы молодыми людьми, которые закончили вуз и могут выбрать не альтернативную, а настоящую воинскую службу по призыву, используя свои лучшие знания и навыки. «Мы сейчас развиваем то, что Минобороны несколько лет назад начали — вы, наверное, слышали: мы создали научные роты так называемые», — пояснил президент.

Надо внимательно посмотреть, как это можно реализовать на практике, но «пока готового рецепта нет», добавил Путин.

В конце сентября в Генштабе объяснили снижение числа осенних призывников в 2017 году комплектованием должностей рядового и сержантского состава военнослужащими-контрактниками. Число призывников в этом году было снижено до 134 тыс. человек против 152 тыс. человек, которые должны были служить в армии в прошлом году.