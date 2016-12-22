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Российская «дочка» Vertu попросила суд признать ее банкротом
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Российская «дочка» Vertu попросила суд признать ее банкротом
Бизнес, 16:58
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Российская «дочка» Vertu попросила суд признать ее банкротом

Российская «дочка» британского производителя смартфонов Vertu «Верту Раша» попросила Арбитражный суд Москвы признать ее банкротом. Об этом свидетельствуют данные на сайте суда.

Компания подала заявление 12 октября, через неделю суд принял заявление.

По информации ЕГРЮЛ, 99% «Верту Раша», которая была зарегистрирована в 2013 году, принадлежит «Верту корпорэйшн лимитед», еще 1% компании принадлежит «Верту оперэйшнс лимитед». Уставный капитал организации составляет 10 тыс. руб. Указывается, что компания занимается розничной торговлей товарами в специализированных магазинах.

​В июле издание The Verge сообщило, что Vertu испытывает финансовые трудности, в связи с чем решила закрыть производство в Великобритании. Компания, по данным издания, оказалась на грани банкротства, предложение выплатить кредиторам $2,4 млн долга Vertu из $128 млн ситуацию не исправило.

Издание The Telegraph отмечало, что закрытие производства приведет к потере порядка 200 рабочих мест. В Великобритании персонал компании занимался отделкой смартфонов с использованием дорогих материалов. При этом технологическая сборка устройств Vertu происходит в странах Азии.

​Компания Vertu была основана в 1998 году. Первоначально производитель был частью финской компании Nokia, а 2015 году перешла к китайскому холдингу Godin. Весной 2017 года Vertu приобрел бизнесмен Хакан Узан за $50 млн. The Verge отмечало, что предприниматель планирует «возродить» компанию в будущем.
 

Теги: суд , банкрот , Vertu , "Верту Раша"
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