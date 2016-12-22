Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,83 57,35 EUR Нал. 68,02 67,40 USD Бирж. 57,54 -0,02 EUR Бирж. 67,68 +0,09 USD ЦБ. 57,59 +0,11 EUR ЦБ. 67,69 +0,13 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 5684,75 -188,65 ММВБ 2060,02 -0,18% РТС 1127,89 -0,28% Brent 57,64 +0,54% DJIA 23431,21 +0,68% Nasdaq 6588,89 +0,03% FTSE 7517,13 -0,10%
Чайка попросил генпрокурора США возбудить дело против Браудера
Лента новостей
Голосовой помощник «Яндекса» научился любить ГУЛАГ и Мизулину 16:55, Технологии и медиа Рашкин попросил Чайку и Бастрыкина проверить «елочные игрушки Собянина» 16:54, Политика «Реал» отказался от автобуса с клубной символикой для поездки в Каталонию 16:34, Спорт Поклонская прокомментировала заявление Собчак о Крыме 16:34, Политика МТС выйдет на рынок профессионального образования 16:18, Технологии и медиа Чайка попросил генпрокурора США возбудить дело против Браудера 16:10, Политика Патриарх Кирилл рассказал о страхе от просмотра российского телевидения 15:59, Общество Глава штаба Собчак рассказал о сомнении в ее стратегии на выборах 15:57, Политика Полиция изменит маршруты патрулирования в дни показа «Матильды» 15:55, Общество Собчак и ее команда: кто войдет в предвыборный штаб телеведущей 15:52, Фотогалерея  Минобороны ответило на статью о «споре» с вдовой погибшего в Сирии майора 15:46, Общество Хакеры атаковали сайт «Интерфакса» и потребовали выкуп в биткоинах 15:40, Общество Верховный суд пересмотрит дело экс-сотрудника ЮКОСа после решения ЕСПЧ 15:38, Общество В Госдуме предложили отменить выезд сотрудников ГАИ на ДТП без жертв 15:27, Общество Игорь Малашенко — РБК: «Ельцину понадобилось 15 минут, Ксении — час» 15:24, Интервью «Роснефть» выиграла суд на $185 млн у связанного с Курченко офшора 15:21, Бизнес Россия подтвердила разработку истребителя пятого поколения с Индией 15:18, Бизнес Киев отказал Саакашвили в политическом убежище 15:17, Политика Издатель Vogue отказался работать c фотографом из-за секс-скандала 15:16, Общество Сбербанк предпочел искусственный интеллект рекомендациям «Базеля» 15:11, Финансы Огонь Олимпиады-2018 зажгли в Древней Олимпии 15:10, Общество Сергей Миронов назвал полезным выдвижение Собчак в президенты 15:00, Политика Бывший министр финансов ФРГ Шойбле избран президентом бундестага 14:59, Политика В Нижнем Тагиле оперативников обвинили в смерти задержанного 14:43, Общество Потери Украины от прекращения транзита газа оценили в $3 млрд в год 14:43, Экономика Додон заявил о «легитимности ниже плинтуса» у министра обороны Молдавии 14:37, Политика Эрдоган анонсировал наступление на курдов в сирийском Африне 14:35, Политика В Москве водитель начал получать штрафы из-за автомобиля-двойника 14:31, Авто
Чайка попросил генпрокурора США возбудить дело против Браудера
Политика, 16:10
0
Чайка попросил генпрокурора США возбудить дело против Браудера

Генеральный прокурор России Юрий Чайка направил своему американскому коллеге Джеффу Сешнсу два письма с просьбой завести уголовное дело против британского предпринимателя и основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом Чайка сообщил журналистам, пишет ТАСС.

«Шанс, наверное, есть на экстрадицию Браудера в США из Великобритании для привлечения к уголовной ответственности», — сказал он. «Он же неспроста поменял гражданство — он был гражданином США и не платил налоги», — считает он. По мнению Чайки, Браудер принял подданство Великобритании для того, чтобы уйти от налогов. «Сейчас он подданный Великобритании, полагая, наверное, что Великобритания никому никого не выдает. Он там будет чувствовать себя спокойнее», — уверен генпрокурор.

СМИ узнали о самостоятельном внесении Россией Браудера в базу Интерпола
Политика

В письме Сешнсу, как отметил российский чиновник, он попросил расследовать обоснованность принятия «закона Магнитского». «На наш взгляд, есть все основания говорить о том, что закон не имеет оснований и принят исключительно с подачи криминальных лиц», — уверен он. У Москвы, по словам Чайки, есть информация, что из России были выведены свыше $1 млрд в структуры, которые связаны с именем финансиста Уильяма Браудера.

Накануне, 23 октября, британский предприниматель заявил, что власти США аннулировали его визу. Вашингтон аннулировал его визу после того, как Россия внесла его в базу Интерпола, отмечал Браудер. Сенатор от республиканцев Джон Маккейн и демократ Бен Кардин 24 октября призвали Министерство внутренней безопасности США пересмотреть решение об аннулировании визы.

В 2013 году основателя фонда Hermitage Capital заочно осудили в России за уклонение от уплаты налогов. В начале сентября 2017 года Тверской суд Москвы начал рассмотрение второго дела против него. По версии следствия, Браудер вместе с партнером Иваном Черкасовым применили схему ухода от налогов, а позже вывели средства со счета компании «Дальняя степь». Ущерб от этих действий ФНС оценила в более чем 4 млрд руб.

Сам Браудер считает, что в России его преследуют из-за того, что он связал смерть юриста его фонда Сергея Магнитского в СИЗО в 2009 году с тем, что тот раскрыл схему вывода российских бюджетных денег за границу.

Власти США в 2012 году приняли так называемый закон Магнитского, который вводит санкции против ряда российских чиновников. Они, как считает Вашингтон, нарушают права человека. Лицам, попавшим в «список Магнитского», запретили въезд в США, их активы подлежали заморозке.

Теги: США , уголовное дело , Юрий Чайка , Уильям Браудер , Джефф Сешнс
Главное
Голосовой помощник «Яндекса» научился любить ГУЛАГ и Мизулину Технологии и медиа
Материалы по теме
Браудер ответил на обвинения Чайки в организации фильма о его сыновьях Политика
Служба пограничного контроля сообщила о праве Браудера на въезд в США Политика
Маккейн призвал пересмотреть решение об аннулировании визы Браудера Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку