Чайка попросил генпрокурора США возбудить дело против Браудера

Генеральный прокурор России Юрий Чайка направил своему американскому коллеге Джеффу Сешнсу два письма с просьбой завести уголовное дело против британского предпринимателя и основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом Чайка сообщил журналистам, пишет ТАСС.

«Шанс, наверное, есть на экстрадицию Браудера в США из Великобритании для привлечения к уголовной ответственности», — сказал он. «Он же неспроста поменял гражданство — он был гражданином США и не платил налоги», — считает он. По мнению Чайки, Браудер принял подданство Великобритании для того, чтобы уйти от налогов. «Сейчас он подданный Великобритании, полагая, наверное, что Великобритания никому никого не выдает. Он там будет чувствовать себя спокойнее», — уверен генпрокурор.

В письме Сешнсу, как отметил российский чиновник, он попросил расследовать обоснованность принятия «закона Магнитского». «На наш взгляд, есть все основания говорить о том, что закон не имеет оснований и принят исключительно с подачи криминальных лиц», — уверен он. У Москвы, по словам Чайки, есть информация, что из России были выведены свыше $1 млрд в структуры, которые связаны с именем финансиста Уильяма Браудера.

Накануне, 23 октября, британский предприниматель заявил, что власти США аннулировали его визу. Вашингтон аннулировал его визу после того, как Россия внесла его в базу Интерпола, отмечал Браудер. Сенатор от республиканцев Джон Маккейн и демократ Бен Кардин 24 октября призвали Министерство внутренней безопасности США пересмотреть решение об аннулировании визы.

В 2013 году основателя фонда Hermitage Capital заочно осудили в России за уклонение от уплаты налогов. В начале сентября 2017 года Тверской суд Москвы начал рассмотрение второго дела против него. По версии следствия, Браудер вместе с партнером Иваном Черкасовым применили схему ухода от налогов, а позже вывели средства со счета компании «Дальняя степь». Ущерб от этих действий ФНС оценила в более чем 4 млрд руб.

Сам Браудер считает, что в России его преследуют из-за того, что он связал смерть юриста его фонда Сергея Магнитского в СИЗО в 2009 году с тем, что тот раскрыл схему вывода российских бюджетных денег за границу.

Власти США в 2012 году приняли так называемый закон Магнитского, который вводит санкции против ряда российских чиновников. Они, как считает Вашингтон, нарушают права человека. Лицам, попавшим в «список Магнитского», запретили въезд в США, их активы подлежали заморозке.