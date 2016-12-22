Верховный суд пересмотрит дело экс-сотрудника ЮКОСа после решения ЕСПЧ

Верховный суд отправил на пересмотр дело экс-сотрудника компании ЮКОС Алексея Пичугина после того, как Европейский суд по правам человека постановил, что в процессе против него были допущены нарушения. Об этом свидетельствует соответствующая запись на сайте суда.

Рассмотрение дела назначено на 8 ноября. Надзорное производство суд возбудил еще 5 октября.

В июне ЕСПЧ признал, что при рассмотрении дела Пичугина российские следственные органы нарушили принцип презумпции невиновности. Нарушения были допущены и при рассмотрении свидетельских показаний. ЕСПЧ постановил выплатить Пичугину €15 тыс. компенсации. В российском Минюсте отметили, что это не означает отмены приговора, однако дает защите Пичугина право на его обжалование.

Алексей Пичугин является бывшим руководителем службы безопасности компании ЮКОС. Следователи обвинили его в ряде убийств и покушений на убийство, в том числе в убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, которого застрелили 26 июня 1998 года. В 2007 году Пичугин был осужден на пожизненное заключение. В 2016 году он обратился с просьбой о помиловании, однако получил отказ. В июле 2017 года, уже после решения ЕСПЧ, он вновь обратился в комиссию по помилованиям, однако и в этот раз его просьбу не удовлетворили.