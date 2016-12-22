В Нижнем Тагиле оперативников обвинили в смерти задержанного

В Нижнем Тагиле задержаны двое полицейских, подозреваемых в том, что они до смерти избили задержанного. Об этом рассказал РБК Алексей Бушмаков, который по инициативе правозащитной организации «Зона права» представляет интересы сестры погибшего Станислава Головко.

«Задержаны двое оперуполномоченных ОП №17 МУ МВД России «Нижнетагильское». 30 сентября 2017 года с множественными травмами головы Головко госпитализировали из этого отдела полиции, через несколько дней он умер», — рассказал защитник.

По его словам, полицейским предъявлено обвинение ч. 4 ст.111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) и ч.3 ст. 286 (превышение должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий) УК РФ.

19 октября адвокат сообщил, что погибший незадолго до инцидента устроился на Уралвагонзавод, где прошел все медкомиссии. «Поэтому он умер явно не от недостатка здоровья. Видимо, в случае с погибшим полицейский требовал сознаться в краже, но не рассчитал силы», — заключил адвокат.



Бушмаков отметил, что 25 октября Дзержинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрит ходатайство следствия об аресте полицейских. «Отец одного из фигурантов прежде работал заместителем судьи в Дзержинском райсуде Нижнего Тагила, но надеюсь, что это не повлияет на решение об аресте», — добавил адвокат.