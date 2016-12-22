Россия подтвердила разработку истребителя пятого поколения с Индией

«Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») подтвердил совместную разработку с Индией истребителя пятого поколения. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

В «Рособоронэкспорте» уведомили, что в настоящее время действует российско-индийское межправительственное соглашение. «Есть обязательства, в соответствии с которыми совместный проект по созданию самолета пятого поколения реализуется сторонами по согласованным этапам и срокам», — говорится в сообщении.

В марте Минобороны Индии заявило, что согласится на совместную работу по созданию истребителя пятого поколения после того, как получит техническую документацию к нему. Таким образом индийские военные учли опыт программы локализации производства в Индии самолетов Су-З0 МКИ, когда российской стороной документация предоставлена не была.

За 2016 год Россия стала лидером по поставкам оружия в Индию среди иностранных государств. Российское оружие составило около 70% импорта вооружений в страну, в том числе — новейших. Так, в 2016 году был подписан контракт на поставку зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», недавно поступивших на вооружение в России. Сумма контракта предварительно оценивается в $5,8 млрд. Часть вооружений, таких как танки Т-90, уже производится в Индии по лицензии. В марте 2017 года Москва и Дели подписали контракт о модернизации танков этой модели, произведенных в стране.

Индия является активным импортером оружия из-за сохраняющейся напряженности в отношениях и территориальных споров с соседями — в первую очередь с Пакистаном и Китаем.