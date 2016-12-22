Орешкин пообещал вывести десять российских городов в сотню лучших в мире

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин пообещал добиться того, чтобы десять российских городов оказались в списке из сотни лучших для проживания городов в мире. О своем намерении он рассказал на форуме «Россия зовет», передает корреспондент РБК.

«Сейчас в сотню лучших городов входят два российских города — Москва и Санкт-Петербург — занимают место примерно в середине списка. Я надеюсь и верю, и буду стараться делать все, чтобы лет через десять в сотне лучших городов мира было как минимум десять российских городов. Причем обязательно, чтобы лучший из них был в первой десятке», — рассказал министр. При этом он не уточнил, какой именно рейтинг городов имеет в виду.

Как пояснил Орешкин, улучшение условий жизни в российских городах является обязательным условием для повышения российской экономики. Это связано с тем, что таким образом можно добиться создания благоприятной среды для реализации человеческого потенциала.

Существует несколько рейтингов, оценивающих крупнейшие города мира по комфортности для жизни. В августе аналитики The Economist опубликовали собственный традиционный список самых благоприятных для жизни городов планеты. Самым комфортным для жизни городом мира исследователями был признан австралийский Мельбурн. Второе место получила Вена (Австрия), третье — Ванкувер (Канада). Москва оказалась на 80-м месте. При этом российская столица вошла в пятерку городов, которые значительно ухудшили свои показатели за последние пять лет. В список городов, где значительно ухудшились условия проживания, также вошли Киев (Украина), Дамаск (Сирия), Триполи (Ливия) и Детройт (США).

Еще один известный рейтинг городов ежегодно готовит консалтинговая компания Mercer. По версии рейтинга Mercer за 2017 год, на первом месте оказалась Вена. В него из российских городов вошли Москва (168-е место) и Санкт-Петербург (176-е место). Из городов бывшего СССР в список 200 лучших городов также попали Вильнюс (81-е место), Таллин (89-е место), Рига (91-е место), Ереван (172-е место), Киев (174-е место), Алма-Ата (178-е место), Тбилиси (187-е место) и Баку (196-е место).