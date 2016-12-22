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Эрдоган анонсировал наступление на курдов в сирийском Африне
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Эрдоган анонсировал наступление на курдов в сирийском Африне
Политика, 14:35
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Эрдоган анонсировал наступление на курдов в сирийском Африне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил операцию турецких войск на северо-западе Сирии в провинции Идлиб «практически завершенной». Он отметил, что присутствие курдов в Африне, в провинции Алеппо, «по-прежнему остается проблемой». Слова президента передало издание Daily Sabah.

Выступая во вторник, 24 октября, на собрании парламентской фракции правящей партии «Справедливость и развитие» Эрдоган заверил депутатов, что руководство Турции «намерено искоренить все направленные против страны угрозы».

При этом Эрдоган вновь обвинил Запад в поддержке курдов. По его данным, курдские отряды самообороны YPG получили от США по меньшей мере 3,5 тыс. грузовиков с оружием, несмотря на возражения Анкары.

Турецкая армия проводила операцию в сирийской провинции Идлиб с 8 октября. Правительство Турции утверждало, что передвижения армейской техники координируются с Россией, а сама операция началась в контексте создания в Идлибе одной из четырех зон деэскалации сирийского конфликта и имеет целью поддержание безопасности в регионе.

Зона проведения турецкой операции уходит в глубь Сирии на расстояние около 30 км на территории между силами вооруженной оппозиции в Идлибе и курдскими формированиями в кантоне Африн. Ранее Анкара неоднократно называла сирийских курдов «террористами», связанными с Рабочей партией Курдистана, а также угрозой национальной безопасности Турции.

Еще в марте 2017 года сообщалось, что Россия и YPG подписали соглашение по созданию в районе Африна тренировочной базы для бойцов курдских формирований. На тот момент российские военные специалисты уже находились в регионе, готовясь к организации учебного центра.

Курдское ополчение контролирует Африн с июля 2012 года. В настоящее время территории с юга от Африна находятся под контролем сирийских властей и вооруженной оппозиции, территории с севера от города контролируются Турцией, а с востока — турецкими военными.

Теги: Сирия , Идлиб , Реджеп Тайип Эрдоган , сирийские курды
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