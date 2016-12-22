Памфилова рассказала о фальсификациях при надомном голосовании

На заседании Совета по правам человека при президенте глава ЦИК Элла Памфилова указала на недостатки в проведении надомного голосования, передает корреспондент РБК. По мнению Памфиловой, сейчас домашнее голосование позволяет фальсифицировать мнение избирателей.

Необходимо предоставить максимальные возможности для участия в голосовании на участках людям с ограниченными возможностями, подчеркнула Памфилова. «Сейчас с помощью домашнего голосования занимаются фальсификациями», — рассказала она.

Во время выборов муниципальных депутатов в Москве 10 сентября оппозиция указала на высокую долю голосования на дому. Так, о высоком проценте надомного голосования сообщил Дмитрий Гудков. К примеру, в Красносельском районе Москвы наблюдатели заявили о 15–20% избирателей, отдавших голос у себя дома. В оппозиции заявили, что в ряде случаев социальные работники специально уговаривали пожилых людей голосовать на дому, с целью оказать влияние на их выбор.