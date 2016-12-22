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Патриарх Кирилл рассказал о страхе от просмотра российского телевидения
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Патриарх Кирилл рассказал о страхе от просмотра российского телевидения
Общество, 15:59
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Патриарх Кирилл рассказал о страхе от просмотра российского телевидения

Патриарх Кирилл на встрече с членами Межрелигиозного совета России пожаловался на содержание программ на отечественном телевидении, передает «РИА Новости».

«Мне очень редко приходится смотреть телевидение. Но я иногда между промежутками в своей работе начинаю переключать каналы — и мне страшно становится», — отметил патриарх.

По его словам, со всех телеканалов на зрителей обрушивается «пропаганда криминала, разнузданности, человеческих страстей, дикого образа жизни». Он подчеркнул, что информационный фон, на котором развивается современная цивилизация, очень опасный.

​Несмотря на это, глава РПЦ отметил, что религиозным организациям удалось развиться и укрепиться. «Если мы соотнесем возможности наших традиционных религий с тем, что несет телевидение и интернет сегодня, то я думаю, нам надо было бы памятник поставить за то, что в условиях свободы сегодня религиозные организации развились и укрепились», — сказал он.

Патриарх отметил, что в храмах Москвы можно увидеть все больше новых лиц.

Теги: Патриарх Кирилл , Телевидение
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