Собчак заявила о готовности вложить «свои деньги» в предвыборную кампанию

Телеведущая Ксения Собчак, ранее сообщившая о намерении участвовать в президентской гонке, заявила о готовности вложить «часть своих денег» в предвыборную кампанию. Об этом с пресс-конференции Собчак сообщает корреспондент РБК.

«Я богатый человек, у меня есть счета. Я готова вложить часть своих денег. Я получаю деньги от семинаров, это хорошие большие деньги, которые я буду тратить на кампанию», — рассказала она.

Собчак добавила, что «пока не готова» назвать «конкретную сумму», потому что ее не знает.​ «Но я ориентируюсь на бизнесменов, с которыми у меня уже есть договоренности», — подчеркнула она.

Собчак 18 октября объявила, что собирается участвовать в качестве кандидата в выборах президента в 2018 году. Она назвала этот шаг возвращением главы «против всех», в частности, против участия в выборах действующего президента Владимира Путина и его «дублеров и заместителей».