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Кремль назвал невозможным вмешательство во внутренние дела Молдавии
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Кремль назвал невозможным вмешательство во внутренние дела Молдавии
Политика, 13:10
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Кремль назвал невозможным вмешательство во внутренние дела Молдавии

Россия считает «внутренним делом Молдавии» решение оппозиции назначить министра обороны в обход президента страны Игоря Додона. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, в Москве следят за происходящим в Молдавии «самым внимательным образом». Все происходящее Кремль считает суверенными делами Кишинева, однако уверен, что власти страны должны соблюдать законодательство. «То, что происходит сейчас в Кишиневе, — это внутреннее дело Молдавии, но мы бы хотели видеть все процессы проходящими в строгом соответствии с законодательством», — заявил Песков. «Мы не можем вмешиваться во внутренние дела Молдавии», — подчеркнул он.

Президент Молдавии Игорь Додон дважды отклонил кандидатуру, предложенную премьер-министром страны Павлом Филиппом на пост министра обороны. Глава молдавского правительства, находящегося в оппозиции к президенту, предложил передать должность главы военного ведомства Евгению Стурзу. При этом, в соответствии с молдавской конституцией, глава государства может отклонить предложенную премьером кандидатуру только один раз.

После этого Конституционный суд страны передал право на назначение министра парламенту. Президента суд признал временно неспособным исполнять свои обязанности.

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В Молдавии продолжается противостояние между пророссийским президентом Игорем Додоном и парламентом страны, где большинство имеет альянс сторонников евроинтеграции. Партия социалистов, которую возглавляет Додон, находится в меньшинстве. Премьер-министр страны Павел Филипп является одновременно вице-председателем Демократической партии.

Теги: Кремль , Молдавия , Дмитрий Песков , Игорь Додон
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