Орешкин выступил против предложения Минфина о валютном контроле

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин выступил против предложения Минфина ограничить движение капитала во время кризиса. Свою позицию он высказал на форуме «Россия зовет», передает корреспондент РБК.

«С того момента, как мы перешли к отсутствию капитальных ограничений, каких бы то ни было, у нас случилось два больших кризиса 2009 и 2015 года. Даже в условиях той очень серьезной волатильности на финансовых рынках и экономических показателей ни правительство, ни Центробанк никогда не выступали с предложениями хоть какие-то ограничения ввести», — напомнил Орешкин.

По мнению Орешкина, в настоящее время в экономике отсутствует необходимость ограничивать движение капитала, с условием уже существующих инструментов. «Понятно, что в текущих условиях, когда в экономике более-менее неплохо, когда за счет реализованных структурных реформ макроэкономической политики сейчас созданы инструменты — и инфляционное таргетирование и бюджетное правило, и покупки валюты — это все то, что защищает внутренний рынок от внешней волатильности. Поэтому в этих условиях говорить о какой-то необходимости капитальных ограничений просто бессмысленно. И здесь мы выступаем против тех предложений, которые есть. Я думаю, что они не имеют никакого смысла, особенно в текущий момент», — заявил глава Минэкономразвития.

Как стало известно ранее, глава Минфина Антон Силуанов предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву допустить ужесточение валютного контроля в России в условиях кризиса. При этом в целом валютное законодательство глава ведомства преложил либерализовать, разрешив правительству и Центробанку вводить жесткие валютные ограничения только в кризисные периоды.