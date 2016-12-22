Осеевский напомнил властям об использовании кибервалют преступниками

Регуляторы и власти должны помнить, что отсутствие регулирования в системе блокчейна и в кибервалютах ​пока оставляет очень серьезные лазейки для преступников. Однако в этих системах есть и много привлекательных моментов. Об этом заявил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский на инвестиционном форуме «Россия зовёт!», который организовал «ВТБ Капитал», передает корреспондент РБК.

«Сегодня в мире такой хайп, как принято говорить, по поводу кибервалют, биткоинов. В 90% случаев киберпреступники требуют в качестве платы за снятие тех или иных ограничений [выкуп] именно в кибервалюте», — отметил он.

Осеевский назвал правильной позицию Центробанка и правительства по криптовалютам и добавил, что без регулирования эта сфера «останется серой зоной, создающей возможности для преступности».

В середине октября премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что бум на рынке криптовалют при отсутствии четких правил несет серьезные риски, за которые некому отвечать. По его словам, за ситуацию на рынке криптовалют никто не отвечает, потому что «там децентрализованы игроки, анонимные игроки».

В конце сентября Госдума заявила, что к концу октября подготовит законопроект, который будет регулировать рынок криптовалют. Позже Российская ассоциация криптовалют и блокчейна заявила о планах подать в Госдуму законопроект о легализации криптовалют.