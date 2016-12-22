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Собчак заявила об отсутствии намерения создавать политическую партию
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Собчак заявила об отсутствии намерения создавать политическую партию
Политика, 12:39
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Собчак заявила об отсутствии намерения создавать политическую партию

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году, не намерена создавать политическую партию. Об этом с пресс-конференции предвыборного штаба Собчак сообщает корреспондент РБК.

«Я не собираюсь сейчас создавать никакую политическую партию, пилить бюджеты, вот так заниматься профессиональной политикой», — заявила она.

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Ранее, 20 октября, Собчак в интервью британской газете The Guardian заявляла, что намерена идти на выборы без политической программы. Собчак объяснила, что, так как ее шансы победить невелики, она выступит в роли «громоотвода» для всех недовольных властью президента Владимира Путина.

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О том, что телеведущая рассматривается как оптимальный «женский» спарринг-партнер Владимира Путина, в сентябре писала газета «Ведомости». Тогда Путин также допустил участие Собчак в выборах. В конце сентября оппозиционный политик Алексей Навальный раскритиковал возможность участия телеведущей в президентской гонке и призвал ее отказаться от участия в «довольно омерзительной кремлевской игре».

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В то же время 22 октября после освобождения из-под административного ареста на митинге в Астрахани оппозиционер более сдержанно высказался по поводу желания Собчак выдвинуться. По его словам, «все могут идти» на выборы в качестве кандидатов.

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О своем намерении выдвинуться в качестве кандидата на выборах президента в 2018 году Собчак заявила 18 октября. Она назвала это возвращением графы «против всех», в частности, против Путина и его «дублеров и заместителей». Глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский сравнил Собчак с бизнесменом и кандидатом в президенты в 2012 году Михаилом Прохоровым, намекая на ее роль имитации оппозиционного кандидата. Глава ЛДПР Владимир Жириновский назвал Собчак «подставным кандидатом».

Теги: партия , Ксения Собчак , Выборы
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