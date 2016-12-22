В Совфеде прокомментировали вывоз властями США архива консульства России

Вывоз консульского архива властями США подтверждает, что американская сторона действует вне правого поля, заявил РБК председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.

«Американские власти действуют вне конвенции о дипломатических и консульских сношениях, вне действия двусторонней консульской конвенции. Все, что они делают, является актом агрессии и откровенным вызовом не только России, но и международному сообществу в целях доказать, что США закон не писан, и что они будут поступать так, как считают нужным, вне зависимости от собственных международных обязательств и норм международного права», — пояснил он.

Ответные действия российской стороны «должны быть комплексными». «Но, конечно же, мы не должны реагировать каждый раз на каждый вскрывающийся факт. Определение наших ответных мер уже находится в работе. И я уверен, что эти ответные меры будут чувствительными для американской стороны», — заключил председатель комитета.

Речь идет об архиве российского консульства, который власти США не дали вывезти российским дипломатам из здания генконсульства России в Сан-Франциско. Представители американской стороны «самостоятельно упаковали и вывезли в Вашингтон» этот архив, а 23 октября передали его посольству России.

Консульские архивы и документы — неприкосновенны в любое время, независимо от их местонахождения, США «в очередной раз грубо нарушили» Венскую и двустороннюю консульскую конвенции, заявили в российском посольстве.

В дипмиссии заявили, что ответ Москвы может быть основан на «принципе взаимности, на котором строятся дипломатические отношения».

Госдепартамент США решил закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско и представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке 31 августа. После этого в российском МИДе заявили, что власти США обыскали здания российских диппредставительств. Вашингтон заявил, что эти помещения были лишь осмотрены.