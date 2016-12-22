Суд не приостановил иск «дочки» Siemens к структурам «Ростеха»

Арбитражный суд Москвы отказался приостановить рассмотрение иска российской «дочки» немецкой Siemens — ООО «Сименс технологии газовых турбин» — к структурам «Ростеха» — ООО «ВО «Технопромэкспорт» (ООО «ТПЭ») и ОАО «ВО «Технопромэкспорт» (ОАО «ТПЭ») по поставке в Крым турбин для строящихся электростанций. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на определение судьи Аюны Цыдыповой.

Суд отказался удовлетворить ходатайство ответчиков о приостановлении производства по делу. Истец, который производит турбины, просил признать незаконным свой договор поставки турбин с ТПЭ, который был заключен 10 марта 2015 года.

ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) на 65% принадлежит Siemens, а на 35% — «Силовым машинам».

Арбитраж Москвы 11 декабря в 17:40 мск рассмотрит по существу иск Siemens и «Силовых машин» к структурам «Ростеха». Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

В июне Reuters сообщил, что Siemens поставила турбины для крымских электростанций в обход санкций Евросоюза. В «дочке» «Ростеха» заявили, что эти турбины были куплены на вторичном рынке, после чего их усовершенствовали в России. Источники РБК утверждают, что турбины произвели на совместном предприятии «Силовых машин» и Siemens в Санкт-Петербурге, а после переделали в цехах «Ростеха».

В июле концерн Siemens подал иск к «Технопромэкспорту» в Арбитраж Москвы с требованием арестовать четыре турбины в Крыму, которые, по данным компании, должны были доставить в Краснодарский край. В конце августа суд не удовлетворил просьбу концерна.

«Технопромэкспорт» подал встречный иск к Siemens по сделке с турбинами, который столичный арбитраж 18 октября принял к рассмотрению.