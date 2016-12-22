В аварии с маршруткой в центре Рязани пострадали 18 человек
Общество, 11:08
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В аварии с маршруткой в центре Рязани пострадали 18 человек
В центре Рязани микроавтобус перевернулся после столкновения с легковым автомобилем. В ДТП пострадали 18 человек, сообщается на сайте управления СК по Рязанской области.
Ведомство уточняет, что в числе пострадавших трое детей.
ДТП произошло 23 октября в 21:07 на улице Циолковского. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Ford выехал на перекресток на желтый сигнал светофора. Он столкнулся с автомобилем Hyundai Accent. От удара микроавтобус отбросило на встречную полосу, где маршрутка задела Hyundai Elantra. В результате аварии микроавтобус опрокинулся на бок.
СК начал проверку по факту произошедшего.
В группе «ВКонтакте» «Дороги Рязани» опубликовано видео с моментом аварии.