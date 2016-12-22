Сергея Еремина избрали мэром Красноярска

Городской совет депутатов Красноярска избрал Сергея Еремина мэром города. Об этом сообщает агентство «НГС Красноярск», которое ведет прямую трансляцию выборов.

«Еремин выиграл. За него проголосовали 23 из 29 депутатов. За Егорова — 1 голос. Еще пять человек проголосовали против всех», — рассказало агентство о результатах голосования.

После объявления результатов Еремин поблагодарил депутатов за оказанное доверие. «Будет [выбран] определенный метод кнута и пряника», — пообещал избранный глава города красноярским чиновниками.

Сергей Еремин вступит в свои полномочия после официальной инаугурации. Действующим мэром города является Эдхам Акбулатов.

Новый мэр города является уроженцем Красноярска. Еремин окончил Красноярский государственный технический университет, на рубеже 2000-х годов работал в местных органах МВД. Карьеру в органах власти края начал в 2002 году на должности ведущего инженера в управлении автомобильных дорог. В 2010 году перешел на работу в правительство Красноярского края, где стал помощником министра транспорта, его заместителем, и, наконец, министром.

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