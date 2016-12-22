Под Орлом в ДТП с грузовиком погиб полицейский
Общество, 10:26
0
Под Орлом в ДТП с грузовиком погиб полицейский
В Орловской области в результате ДТП с грузовым автомобилем погиб полицейский. Еще двое его коллег госпитализированы, сообщается на сайте управления МВД России по области.
ДТП произошло ночью 23 октября на 411-м км автодороги М-2 «Крым». Водитель грузового автомобиля ехал по обочине и врезался в служебную машину ГИБДД, стоящую с включенными проблесковыми маячками. В машине находились три инспектора ДПС. Согласно результатам медицинского освидетельствования, водитель был трезв.
В настоящее время министерство решает вопрос о привлечении водителя большегруза к ответственности.