Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,88 57,39 EUR Нал. 68,04 67,44 USD Бирж. 57,62 +0,07 EUR Бирж. 67,79 +0,20 USD ЦБ. 57,47 -0,04 EUR ЦБ. 67,56 -0,34 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 5743,99 -129,41 ММВБ 2060,88 -0,14% РТС 1126,70 -0,39% Brent 57,22 -0,19% DJIA 23273,96 -0,23% Nasdaq 6586,83 -0,64% FTSE 7526,24 +0,02%
Следствие попросило арестовать напавшего на журналистку «Эха Москвы»
Лента новостей
«Мираторг» скорректировал планы по развитию своей розничной сети 10:40, Бизнес Сергея Еремина избрали мэром Красноярска 10:37, Политика Под Орлом в ДТП с грузовиком погиб полицейский 10:26, Общество Следствие попросило арестовать напавшего на журналистку «Эха Москвы» 10:09, Общество Номинанты премии РБК о жизни и бизнесе. Категория «инвестор» 10:00, Бизнес В уставе Компартии Китая закрепили идеи Си Цзиньпина 09:52, Политика Школьника ранили ножом в спину на юге Москвы 09:43, Общество «Мираторг» займется производством специй для маринада 09:39, Бизнес В Нью-Йорке началось расследование в отношении компании Вайнштейна 09:36, Общество Ходорковский не поддержал призывы Навального к бойкоту выборов 09:01, Политика Желающие прочесть работу Хокинга обвалили сайт университета Кембриджа 08:52, Общество Мантуров рассказал о «подсказке» по производству вертолетов в Мексике 08:34, Бизнес В Минобрнауки назвали цель и авторов «шумихи» о диссертации Мединского 08:30, Общество Мантуров объяснил интерес иностранных компаний к России вопреки санкциям 08:12, Экономика «Коммерсантъ» рассказал о давлении кредиторов на вступившего в ИГ офицера 08:08, Общество Как создатель YotaPhone стал блокчейн-энтузиастом 08:01, Технологии и медиа В Москве построят мост в стиле биотек 07:35, Недвижимость Прокуратура начала проверку ситуации с моряками на российских судах в ОАЭ 07:29, Общество Собянин объяснил сокращение расходов в два раза на программу «Моя улица» 06:46, Общество УАЗ назвал сроки начала поставок автомобилей в Мексику и Чили 06:13, Бизнес В Киеве националисты забаррикадировались в зале суда 06:12, Общество Госдеп допустил введение санкций против Мьянмы по «закону Магнитского» 05:29, Политика Советский спутник «Молния-1-44» сошел с орбиты 04:54, Технологии и медиа Служба пограничного контроля сообщила о праве Браудера на въезд в США 04:34, Политика Гендиректор «Почты России» заявил о нехватке почтальонов и операторов 04:25, Общество Mitsubishi объявила об отзыве более 161 тыс. машин в США и Канаде 03:49, Бизнес В американском военном гарнизоне женщина открыла стрельбу 03:27, Общество Посольство России обвинило США в самовольном вывозе консульского архива 03:03, Политика
Следствие попросило арестовать напавшего на журналистку «Эха Москвы»
Общество, 10:09
0
Следствие попросило арестовать напавшего на журналистку «Эха Москвы»

Управление по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета России (СКР) по Москве потребует в суде арестовать подозреваемого в нападении на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно заявлению столичного управления СКР, соответствующее поручение дал его глава Александр Дрыманов. «Сегодня следствие ходатайствует об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело было возбуждено 23 октября по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Следователи провели обыск в квартире подозреваемого, изъяли вещественные доказательства, в частности, его дневник.

Нападение на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр произошло днем 23 октября. Мужчина, вооруженный ножом, проник в редакцию радиостанции, брызнув охраннику в лицо слезоточивым газом. После этого он ударил Фельгенгауэр ножом в шею. Преступник попытался скрыться, но был задержан охраной.

Нож в ньюсруме: почему стало возможным нападение в редакции «Эха Москвы»
Общество

​Нападавшим оказался 48-летний уроженец Грузии, обладатель гражданства России и Израиля. Как утверждал задержанный на допросе, Фельгенгауэр он «знал в течение пяти лет по телепатическому контакту». По его словам, она его «сексуально изводила» каждую ночь, используя этот контакт.

Журналистку доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. После операции врачи погрузили журналистку в искусственную кому. В настоящее время Татьяна Фельгенгауэр находится в палате интенсивной терапии, ее состояние оценивается как средней тяжести. Об этом РБК сообщили в справочной Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского.

Теги: СКР , нападение , «Эхо Москвы» , Татьяна Фельгенгауер
Главное
В уставе Компартии Китая закрепили идеи Си Цзиньпина Политика
Материалы по теме
«Эхо Москвы» опубликовало видео прохода через охрану напавшего на ведущую Общество
Консилиум врачей согласовал методику лечения раненой ведущей «Эха Москвы» Общество
СК рассказал о гражданстве напавшего на ведущую «Эха Москвы» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку