Следствие попросило арестовать напавшего на журналистку «Эха Москвы»

Управление по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета России (СКР) по Москве потребует в суде арестовать подозреваемого в нападении на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно заявлению столичного управления СКР, соответствующее поручение дал его глава Александр Дрыманов. «Сегодня следствие ходатайствует об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело было возбуждено 23 октября по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Следователи провели обыск в квартире подозреваемого, изъяли вещественные доказательства, в частности, его дневник.

Нападение на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр произошло днем 23 октября. Мужчина, вооруженный ножом, проник в редакцию радиостанции, брызнув охраннику в лицо слезоточивым газом. После этого он ударил Фельгенгауэр ножом в шею. Преступник попытался скрыться, но был задержан охраной.

​Нападавшим оказался 48-летний уроженец Грузии, обладатель гражданства России и Израиля. Как утверждал задержанный на допросе, Фельгенгауэр он «знал в течение пяти лет по телепатическому контакту». По его словам, она его «сексуально изводила» каждую ночь, используя этот контакт.

Журналистку доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. После операции врачи погрузили журналистку в искусственную кому. В настоящее время Татьяна Фельгенгауэр находится в палате интенсивной терапии, ее состояние оценивается как средней тяжести. Об этом РБК сообщили в справочной Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского.