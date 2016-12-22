Школьника ранили ножом в спину на юге Москвы

На юге Москвы школьник получил ножевое ранение. Об этом рассказали РБК в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

В ведомстве уточнили, что ранение получил ученик восьмого класса. Его знакомый, учащийся на первом курсе в колледже, ударил школьника ножом в спину.

«Инцидент произошел 23 октября в 15:30 на Черноморском бульваре, 12. Пострадавший был госпитализирован», — сообщил собеседник.

По его словам, дальнейшую проверку будет осуществлять Чертановский межрайонный следственный отдел.

Как добавили агентству ТАСС, нападавший скрылся с места преступления.