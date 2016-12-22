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В Нью-Йорке началось расследование в отношении компании Вайнштейна
Общество, 09:36
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В Нью-Йорке началось расследование в отношении компании Вайнштейна

Бюро гражданских прав в Нью-Йорке начало расследование в отношении компании Weinstein Company, основанной замешанным в сексуальном скандале продюсером Харви Вайнштайном. Об этом сообщает канал NBC News.

Следствие расследует возможные эпизоды нарушения гражданских прав сотрудниками компании. В рамках расследования ведется поиск любых жалоб, связанных с сексуальными домогательствами или дискриминацией по гендерному и любому другому признаку, которые, возможно, происходили в Weinstein Company. Кроме того, бюро ищет документы, которые бы раскрывали критерии найма и увольнения сотрудников компании.

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Расследование началось, после того как число женщин, заявивших о сексуальных домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна, превысило 60. Сам Харви Вайншейн был уволен из компании 8 октября, после того как 5 октября в газете New York Times было опубликовано расследование о случаях сексуальных домогательств продюсера. У Weinstein Company начались проблемы с клиентами, и в середине октября компания заявила о начале переговоров о своей продаже.

Вайнштейна исключили из Британского института кино и Американской киноакадемии.

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Харви Вайнштейн вместе братом Робертом основал Weinstein Company в 1970-х годах. Сам Вайнштаейн лично продюсировал несколько фильмов режиссера Квентина Тарантино — «Криминальное чтиво», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный» и «Убить Билла».

Теги: расследование , Харви Вайнштейн , Weinstein Company
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