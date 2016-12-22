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Мантуров рассказал о «подсказке» по производству вертолетов в Мексике
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Мантуров рассказал о «подсказке» по производству вертолетов в Мексике
Бизнес, 08:34
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Мантуров рассказал о «подсказке» по производству вертолетов в Мексике

Правительство рассмотрит вопрос о производстве вертолетов в Мексике, а также о расширении их поставок в эту страну, рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает ТАСС. Вопрос о производстве вертолетов в Мексике был поднят в ходе прошедшей встречи с министром национальной обороны Сальвадором Сепедой. По словам Мантурова, российская делегация получила «подсказку, в определенном смысле, рассмотреть возможность создания производства вертолетов в Мексике, рассчитывая таким образом на рынок Латинской Америки».

Москва заинтересована в том, чтобы расширить поставки вертолетов как для нужд мексиканских военных, так и для гражданского сектора, добавил министр. По возвращении в Россию из Мексики, добавил Мантуров, члены делегации подробно изучат эти вопросы.

Директор «Вертолетов России» Андрей Богинский ранее назвал Мексику одним из ключевых партнеров холдинга в регионе и рассказал, что компания намерена заключить до конца года контракт на поставку многоцелевых вертолетов Ми-171А2. По данным холдинга, сейчас страны региона эксплуатируют более 400 вертолетов российского производства.

Кроме того, «Ростех» и мексиканская Craft Avia Center согласились открыть в Мексике сервисный центр по обслуживанию российских вертолетов, мексиканская компания, рассказал Богинский, уже начала строить площадку для него.

Мексика также получит российские самолеты МС-21, поставки планируется начать после 2021 года, заявил глава Минпромторга. Он напомнил, что в Мексике уже эксплуатируются 22 самолета SSJ-100.

Теги: Мексика , вертолеты , Денис Мантуров
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