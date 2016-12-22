Прокуратура начала проверку ситуации с моряками на российских судах в ОАЭ

Прокуратура начала проверку ситуации с моряками с российских судов «Каролина Винд» и «Кристал Ист», которые были арестованы в порту Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, передает ТАСС.

«Находкинская транспортная прокуратура проводит проверку по ситуации, проверяя наличие у моряков воды и продуктов питания и задолженности по зарплате», — говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте «Российского профсоюза моряков», родственники экипажа теплохода «Каролина Винд», который находится в порту ОАЭ и оставлен своим владельцем «Находка Портбункер», попросили прокуратуру помочь вернуться морякам в России.

Как заявил председатель Дальневосточной региональной организации профсоюза Николай Суханов, компания из-за банкротства заявила, что у нее нет денег, чтобы содержать экипаж своих судов и вернуть их на родину. По его словам, некоторые моряки не получали зарплату с января и с июля.

У некоторых членов экипажа истек срок действия индивидуальных контрактов. Кроме того, на судне нет связи с берегом, а также снабжения. В профсоюзе отметили, что моряки живут без кондиционера. «Моряки попали в очень сложную ситуацию, из которой возможно выбраться только с помощью Правительства России», — заявил Суханов.

Как сообщалось 13 октября, кроме «Каролины винд» в порту Шарджа ОАЭ также стоит принадлежащее «Находка-Портбункеру» судно «Кристан Ист». На нем находятся семь моряков. Судно было арестовано по иску Газпромбанка, которому судовладелец должен более $12 млн. У моряков были изъяты паспорта и доставлены в порт, а возвращать документы гражданам России не хотят. Судно стоит в порту уже более года, но там иногда менялся экипаж.