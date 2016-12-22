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Госдеп допустил введение санкций против Мьянмы по «закону Магнитского»
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Госдеп допустил введение санкций против Мьянмы по «закону Магнитского»
Политика, 05:29
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Госдеп допустил введение санкций против Мьянмы по «закону Магнитского»

США могут ввести санкции против граждан Мьянмы, которые ответственны за насилие в отношении рахинджа. Об этом заявили в американском Государственном департаменте, передает Reuters. В ведомстве отметили, что ограничительные меры могут быть введены по «закону Магнитского», по которому санкции вводятся против лиц, которые причастны к нарушению прав человека.

«Мы выражаем нашу самую серьезную озабоченность недавними событиями в штате Ракхайн в Мьянме, а также насилием, которым подверглись рохинджа и другие народности», — говорится в сообщении Госдепартамента. В ведомстве отметили, что физические и юридические лица, которые причастны к «злодеяниям», в том числе те, кто не является государственным служителями, должны «понести ответственность».

Правозащитная организация Human Rights Watch 17 октября сообщила, что с конца августа в мьянмском штате Ракхайне были сожжены не менее 288 деревень, в которых жили в основном рохинджа. Кроме того, правозащитники заявили, что военные Мьянмы «совершали убийства, изнасилования и другие преступления против человечности».

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В свою очередь, правозащитники из Amnesty International рассказали, что за последние несколько недель из Ракхайны ушли 530 тыс. мусульман-рохинджа, а правоохранительные органы Мьянмы и ее военные «проводят систематическую, организованную и беспощадную кампанию насилия». По данным организации, ее жертвами стали «сотни тысяч женщин, мужчин и детей».

В правительства Мьнмы отвергают эти обвинения. Во время выступления на Совете Безопасности ООН в сентябре госсоветник по национальной безопасности Тхаунг Тун заявил, что стране не проводятся этнические чистки и геноцид.

Конфликт в штате Ракхайн на севере Мьянмы между буддистами-араканцами и рохинджа, которые исповедуют ислам, продолжается на протяжении 70 лет. Его эскалация произошла 25 августа, когда повстанцы-мусульмане напали на 30 блокпостов полиции. Власти Мьянмы заявили, кто к атаке причастна «Араканскуая армия спасения рохинджа», которая считается в стране террористическим движением.

Закон, названный в честь юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, который умер в России в СИЗО в 2009 году, был принят в США в 2012 году. Он подразумевает санкции в отношении лиц, которые, по мнению американских властей, нарушают права человека. Те, кто попадают в этот список, не могут въезжать в США, а также их активы в Штатах подлежать заморозке.

Теги: Госдеп , Мьянма , Закон Магнитского
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