Советский спутник «Молния-1-44» сошел с орбиты

Советский спутник двойного назначения «Молния-1-44» из серии «Молния-1+» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на американские онлайн-сервисы, которые отслеживают перемещение космических аппаратов.



Как отмечается в сообщении, спутник распался над территорией Зимбабве.

Академик Российской академии космонавтики Александр Железняков в интервью «РИА Новости» рассказал, что спутники серии «Молния» запускались «большими сериями» и часто сходят с орбиты. По его словам, во время падения они полностью разрушаются в атмосфере, и до земли могут долететь их обломки массой около 500 г.Железняков рассказал, что в год с орбиты Земли сходят около 50 спутников, два — три из которых «Молния».

«Молния-1» был первым советским спутником связи. Первый запуск спутника этого типа был произведен в 1965 году. Они были предназначены для создания экспериментальной линии дальней радиосвязи между Москвой и Владивостоком. Затем новые поколения спутника «Молния-1+» и «Молния-2» использовались для телефонно-телеграфного сообщения на территории Советского союза и для передачи эфира Центрального телевидения на 20 специальных земных станций, которые оснащены антеннами диаметром 12 м.

В 1967 году на базе «Молния-1+» была создана система связи и боевого управления «Корунд», которая была принята на вооружение в 1975 году.