Гендиректор «Почты России» заявил о нехватке почтальонов и операторов
Общество, 04:25
0
Гендиректор «Почты России» заявил о нехватке почтальонов и операторов
Генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов в интервью «России 24» заявил, что компании не хватает почтальонов и операторов.
«Я считаю нам не хватает почтальонов, нам не хватает операторов для качественного выполнения наших услуг, и здесь какие-то риски сокращения нашего производственного персонала они минимальны», — сказал он.
По словам Подгузова, «Почта России» может пересмотреть стандарты количества административного персонала. По его словам, сейчас новая структура обсуждается. «Но безусловно каких-то резких изменений, какого-то большого количества сокращений не хотелось допускать», — отметил он.