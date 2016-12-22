Гендиректор «Почты России» заявил о нехватке почтальонов и операторов

Генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов в интервью «России 24» заявил, что компании не хватает почтальонов и операторов.

«Я считаю нам не хватает почтальонов, нам не хватает операторов для качественного выполнения наших услуг, и здесь какие-то риски сокращения нашего производственного персонала они минимальны», — сказал он.



По словам Подгузова, «Почта России» может пересмотреть стандарты количества административного персонала. По его словам, сейчас новая структура обсуждается. «Но безусловно каких-то резких изменений, какого-то большого количества сокращений не хотелось допускать», — отметил он.

Подгузов рассказал, что всего на «Почте России» работают 350 тыс. человек, в том числе 100 тыс. почтальонов, 100 тыс. операторов и «большое» число водителей и сортировщиков. Глава «Почты России» заявил, что необходимо повышать эффективность работы почты с помощью IT-технологий. По его словам, у оператора на одну операцию в среднем уходит пять минут, а нужно — 30 секунд. Подгузов отметил, что в сортировочных центрах отправления сортируются вручную. Он подчеркнул, что нужна машинная сортировка и роботизация процесса, как в аэропорту Внуково.