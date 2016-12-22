Mitsubishi объявила об отзыве более 161 тыс машин в США и Канаде

Японская компания Mitsubishi отзывает 161,1 тыс. автомобилей из США и Каналы из-за неисправности электрических реле. Об этом заявили в компании, передает Associated Press.



Как отмечается в сообщении, из-за неисправности реле двигатель может глохнуть или перегреваться. Отзыву подлежат кроссоверы Outlander SUV и Outlander Sport, которые были выпущены в период с 2015 по 2017 год, седаны Lancer, реализованные за этот же период, и седаны Lancer Evolution, который сошли с конвейера в 2015 году. В Канаде должны быть отозваны 28,6 автомобилей, а остальные — из США.

В Mitsubishi заявили, что пока нет сообщений о происшествиях или травмах из-за реле, которое может уменьшить подачу электричества к двигателю.



Японская компания уведомит владельцев машин о дефекте в октябре. Все ремонтные работы по замене некорректно работающих деталях будут произведены дилерами бесплатно.