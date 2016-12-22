В американском военном гарнизоне женщина открыла стрельбу

В военном гарнизоне Форт Стюарт в американском штате Джорджия женщина открыла стрельбу. Об этом заявил представитель американских военных Кевин Ларсон, сообщает WRBL.

По его словам, никто не был ранен. Инцидент произошел на парковке около учебного центра, который находится в 64 км к юго-западу от города Саванна. Ларсон отметил, что учебный центр помогает солдатам адаптироваться к гражданской жизни после того, как они уходят из армии. Открывшая огонь женщина была задержана военной полицией. Ларсон предположил, что ей будут предъявлены обвинения.

Представитель военной базы отметил, что произошедшее не рассматривается, как теракт, а скорее всего стрельба произошла из-за конфликта. Он не назвал имя подозреваемой и не раскрыл какие-либо детали.