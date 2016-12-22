Собянин допустил увеличение пенсии на 3 тыс руб

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти обсуждают вопрос об увеличении пенсии на 3 тыс. руб. Об этом он заявил в интервью газете «Ведомости», отвечая на вопрос на сколько планируется увеличить эту социальную выплату.



«Пока обсуждается 3 тыс. руб. Но окончательного решения нет», — сказал Собянин. Он отметил, что «последнее время» заметно снизились «реальные доходы людей», что ударило по малообеспеченным слоям. Мэр Москвы отметил, что из-за этого необходимо увеличить льготы и минимальную пенсию.

В интервью «Ведомостям» Собянин также заявил, что в 2018 году он «с большой долей вероятности» будет баллотировать на пост мэра Москвы. Столичный градоначальник подчеркнул, что считает своей обязанностью закончить реформы, которые идут в Москве, в том числе реформу здравоохранения.



Как сообщается на сайте Пенсионного фонда России, величина прожиточного минимума пенсионера в Москве составят 11 561 руб, а по Московской области 9 161 руб. В конце сентября Собянин на своей странице в Twitter написал, что столичные власти сделают социальные выплаты каждой категории льготникам «более существенными». По его словам, этот вопрос детально будет проработан. Собянин отметил, что в 2018 году может быть увеличена федеральная пенсия.

По проекту федерального бюджета на 2018–2020 годы, расходы на развитие пенсионной системы могут быть сокращены на 560 млрд руб.