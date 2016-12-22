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«Вертолеты России» назвали срок первого контракта на поставку Ми-171А2
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«Вертолеты России» назвали срок первого контракта на поставку Ми-171А2
Бизнес, 02:00
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«Вертолеты России» назвали срок первого контракта на поставку Ми-171А2

Холдинг «Вертолеты России» до конца 2017 года заключит первый экспортный контракт на поставку многоцелевых вертолетов Ми-171А2. Об этом заявил во время форума «Торгово-промышленный диалог: Россия — Мексика» генеральный директор холдинга Андрей Богинский, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Кроме того, он рассказал, что «Вертолеты России» планируют сертифицировать легкий вертолет «Ансат» в Бразилии. По его словам, в странах Латинской Америки и Карибского бассейна эксплуатируется более 400 российских вертолетов.

Богинский отметил, что Мексика — один из ключевых партнеров «Вертолетов России» в Латинской Америке. Компания на данный момент ведет переговоры с «мексиканскими партнерами» о ряде проектов, в том числе о поставке легких вертолетов «Ансат» и об организации обслуживания закупленной техники.

Как сообщается на сайте «Вертолетов России», Ми-171А2 это «новейший» многоцелевой вертолет среднего класса. Первый опытный образец вертолета прошел летные испытания в ноябре 2014 года. Максимальная скорость — Ми-171А2 280 км/ч. Летный экипаж состоит из двух человек, а на борту вертолета могут находиться четыре пассажира.

«Ансат» — легкий многоцелевой вертолет, сообщается на сайте компании.Он может применяться для перевозки грузов и пассажиров, а также использоваться для наблюдения, участия в поисково-спасательных операциях, а также принимать участие в тушении пожара и в медико-эвакуационных работах. Он может развивать скорость в 275 км/ч. Экипаж может состоять от одного до двух человек. Также вертолет может взять на борт семь пассажиров.

Теги: поставки , вертолеты , «Вертолеты России»
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