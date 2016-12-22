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Маккейн призвал пересмотреть решение об аннулировании визы Браудера
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Маккейн призвал пересмотреть решение об аннулировании визы Браудера
Политика, 00:25
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Маккейн призвал пересмотреть решение об аннулировании визы Браудера

В США сенатор от республиканцев Джон Маккейн и демократ Бен Кардин призвали Министерство внутренней безопасности США пересмотреть решение об аннулировании американской визы для главы британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Маккейна.

«Мы понимаем, что американская виза Уильяма Браудера была аннулирована, из-за того, что он был внесен в список Интерпола», — говорится в заявлении. Сенаторы утверждают, что, по словам Браудера, российское правительство несколько раз просило внести его в базу, но Интерпол отказывался, из-за того, что просьба была «политически мотивированной».

«Министерство внутренней безопасности США должно срочно пересмотреть решение об аннулировании визы Браудера», — заявили Маккейн и Кардин. По их словам, глава Hermitage Capital поддерживает борьбу с коррупцией по всему миру. «Мы полагались на его опыт и поддержку, когда принимали «Закон Магнитского», — утверждают сенаторы. По их словам, «работа Браудера» помогла «убрать коррупционных лиц» из американской финансовой системы. « Было бы печально, если США не пустили его, основываясь на решениях российских чиновников, против которых был направлен важный закон («Закон Магнитского», — прим.РБК)», — заявили американские сенаторы.

В воскресенье, 22 октября, сообщалось, что Россия смогла внести главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера в список Интерпола. Москве это удалось с пятой попытки. Российский суд заочно осудил его за финансовые махинации.

По словам Браудера, в России его преследуют из-за смерти юриста его фонда Сергея Магнитского, который умер в СИЗО в 2009 году. Глава Hermitage Capital полагает, что смерть юриста связана с тем, что он раскрыл схему, с помощью которой выводились российский бюджетные средства за рубеж.О том, что США аннулировали его визу, Браудер сообщил, в понедельник, 23 октября.

После смерти Магнитского в 2012 году  в США был принят закон, который вводит санкции в отношении российских чиновников, которые, по мнению Вашингтона, нарушают права человека. Лицам, попавшим в этот список, который получил название «список Магнитского», был запрещен въезд в США, а также их активы подлежали заморозке.

Теги: виза , Джон Маккейн , Уильям Браудер
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