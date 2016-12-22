Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,83 57,29 EUR Нал. 68,18 67,35 USD Бирж. 57,55 +0,07 EUR Бирж. 67,59 -0,15 USD ЦБ. 57,47 -0,04 EUR ЦБ. 67,56 -0,34 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 5903,04 -68,86 ММВБ 2063,81 -0,39% РТС 1131,08 -0,30% Brent 57,37 -0,98% DJIA 23278,47 -0,22% Nasdaq 6587,95 -0,62% FTSE 7524,45 +0,02%
СМИ узнали о вхождении экс-топ-менеджера «Первого канала» в штаб Собчак
Лента новостей
«Мираторг» займется производством овощей для борща 00:04, Бизнес Президент «Мираторга» — РБК: «Есть все условия, чтобы кормить мир» 00:03, Интервью На Гудкова завели дело за нарушения при интернет-агитации в Москве 00:03, Политика СМИ узнали о вхождении экс-топ-менеджера «Первого канала» в штаб Собчак 23 окт, 23:49, Политика В Армении российский военнослужащий застрелил сослуживца 23 окт, 23:33, Общество Нож в ньюсруме: почему стало возможным нападение в редакции «Эха Москвы» 23 окт, 23:17, Общество Премьера «Матильды» в Санкт-Петербурге. Фотогалерея 23 окт, 23:09, Фотогалерея  Научный демарш: как академики ответили на решение ВАК по делу Мединского 23 окт, 23:03, Общество В Щелково от отравления сероводородом в колодце погибли два человека 23 окт, 23:02, Общество Выгодный протест: почему продолжается акция Саакашвили в Киеве 23 окт, 23:00, Политика ФИФА назвала лучшего игрока, тренера и гол года 23 окт, 22:55, Спорт СМИ узнали о причинах нападения сотрудника Росгвардии на сослуживцев 23 окт, 22:47, Общество Консилиум врачей согласовал методику лечения раненой ведущей «Эха Москвы» 23 окт, 22:29, Общество Подмосковный Минздрав опроверг отстранение главного судмедэксперта 23 окт, 22:28, Общество СБУ объяснило рассылку сообщения о раскрытии покушения на Порошенко 23 окт, 21:58, Политика В Рио-де-Жанейро военная полиция застрелила пожилую туристку из Испании 23 окт, 21:43, Общество Эксперт «Диссернета» потребовал снова рассмотреть диссертацию Мединского 23 окт, 21:42, Общество Шойгу прибыл с визитом на Филиппины 23 окт, 21:38, Политика «Локомотив» вышел на первое место в чемпионате России 23 окт, 21:29, Спорт Главу отделения Российского союза молодежи поместили под домашний арест 23 окт, 21:27, Общество Путин поменял главу рабочей группы по проблемам бизнеса 23 окт, 21:22, Политика ФНС потребовала признать Дмитрия Якубовского банкротом 23 окт, 21:15, Бизнес В Киеве назвали провокацией данные ФСБ о задержании стрелка на границе 23 окт, 20:39, Политика МВД предложило увеличить срок за повторное пьяное вождение 23 окт, 20:36, Общество Даниил Квят исключен из состава Toro Rosso на Гран-при Мексики 23 окт, 20:33, Спорт Власти Москвы отказались согласовать шествие за легализацию криптовалют 23 окт, 20:12, Общество Деньги из воздуха: стоит ли бояться бесконтактных платежей 23 окт, 20:08, Деньги Минкульт ответил на расследование Transparency International о гостеатрах 23 окт, 19:59, Общество
СМИ узнали о вхождении экс-топ-менеджера «Первого канала» в штаб Собчак
Выборы президента России, 23 окт, 23:49
0
СМИ узнали о вхождении экс-топ-менеджера «Первого канала» в штаб Собчак

В штабе телеведущей Ксении Собчак, которая объявила о желании стать кандидатом в президенты, будет работать бывший топ-менеджер «Первого канала» Сергей Кальварский. Об этом рассказали двое знакомых Собчак, сообщает «Дождь».

По их словам, Кальварский будет заниматься созданием видеороликов для избирательной кампании телеведущей. Сам бывший продюсер от комментариев отказался.

Кальварский режиссер таких телевизионных программ, как «50х50», «Горячая десятка», «Песня года», «Утренняя почта», «Звуковая дорожка». Кроме того, он снял более 150 видеоклипов и много рекламных роликов. Кальварский был режиссером-постановщиком и автором программы «Сати», которая была показана на «Первом канале». Также он выступал продюсером программ Любовные истории» и «Вне закона» для телеканала ТВС. С 2003 по 2007 он занимал должность руководителя Дирекции художественных, развлекательных и просветительских программ «Первого канала».

Как отмечает «Дождь», Кальварский давно знаком с Собчак. Они вместе были ведущими программы «Барабака и Серый волк» на радиостанции «Серебряный дождь».

Ксения Собчак объявила о своем желании баллотироваться на пост президента 18 октября. В интервью The Guardian в пятницу, 20 октября, она сказала, что у нее нет политической программы, потому что она не обладает «политическим весом» и «не заслужила право запускать какую-либо политическую программу». Как сообщили РБК два источника, которые близки к команде Собчак директор Центра исследований постиндустриального общества, Владислав Иноземцев подготовит экономическую программу для штаба Ксении Собчак.

В Кремле заявили, что Собчак сможет принять участие в выборах, потому что она соответствует тем условиям, которые предъявляют к потенциальным кандидатам в президенты страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в интервью «Дождю», что Собчак будет необходимо «с нуля набираться опыта». По его словам, политика отличается от журналистики, и является «иной субстанцией», и предполагает «волеизъявление людей». «Если Ксюша в состоянии ответить на это волеизъявление народа, у нее будут шансы в политике», — сказал Песков.

Теги: выборы президента , «Дождь» , Ксения Собчак
Главное
В Армении российский военнослужащий застрелил сослуживца Общество
Материалы по теме
Навальный прокомментировал решение Собчак пойти на выборы Политика
Познер анекдотом прокомментировал сообщения о своей поддержке Собчак Политика
Навальный отказался комментировать выдвижение Собчак Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку