Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,74 57,46 EUR Нал. 67,93 67,47 USD Бирж. 57,54 +0,06 EUR Бирж. 67,60 -0,14 USD ЦБ. 57,47 -0,04 EUR ЦБ. 67,56 -0,34 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5915,01 -56,89 ММВБ 2063,81 -0,39% РТС 1131,08 -0,30% Brent 57,35 -1,02% DJIA 23281,02 -0,20% Nasdaq 6584,55 -0,67% FTSE 7524,45 +0,02%
Подмосковный Минздрав опроверг отстранение главного судмедэксперта
Лента новостей
Подмосковный Минздрав опроверг отстранение главного судмедэксперта 22:28, Общество СБУ объяснило рассылку сообщения о раскрытии покушения на Порошенко 21:58, Политика В Рио-де-Жанейро военная полиция застрелила пожилую туристку из Испании 21:43, Общество Эксперт «Диссернета» потребовал снова рассмотреть диссертацию Мединского 21:42, Общество Шойгу прибыл с визитом на Филиппины 21:38, Политика «Локомотив» вышел на первое место в чемпионате России 21:29, Спорт Главу отделения Российского союза молодежи поместили под домашний арест 21:27, Общество Путин поменял главу рабочей группы по проблемам бизнеса 21:22, Политика ФНС потребовала признать Дмитрия Якубовского банкротом 21:15, Бизнес В Киеве назвали провокацией данные ФСБ о задержании стрелка на границе 20:39, Политика МВД предложило увеличить срок за повторное пьяное вождение 20:36, Общество Даниил Квят исключен из состава Toro Rosso на Гран-при Мексики 20:33, Спорт Власти Москвы отказались согласовать шествие за легализацию криптовалют 20:12, Общество Деньги из воздуха: стоит ли бояться бесконтактных платежей 20:08, Деньги Минкульт ответил на расследование Transparency International о гостеатрах 19:59, Общество В Боснии и Герцеговине задержали разыскиваемого Интерполом россиянина 19:51, Политика СК рассказал о гражданстве напавшего на ведущую «Эха Москвы» 19:39, Общество В ОБСЕ и Совете Европы осудили нападение на ведущую «Эха Москвы» 19:31, Общество Сотрудник Росгвардии расстрелял сослуживцев в Чечне 19:26, Общество Профессор РГГУ покинет экспертный совет ВАК из-за «дела Мединского» 19:17, Общество Софийскому собору в Киеве пригрозили отключить свет за долг в 18 копеек 19:09, Общество В Петербурге перед премьерой «Матильды» началось молитвенное стояние 18:56, Общество Суд приговорил экс-главу федерации баскетбола России к 4,5 годам колонии 18:42, Спорт Шишханов покинет совет директоров нефтяной компании Гуцериева 18:38, Бизнес АвтоВАЗ впервые за пять лет вышел на операционную прибыль 18:30, Бизнес Акции «Магнита» продолжили снижение на бирже 18:25, Бизнес Думские единороссы зададут министрам вопросы от региональных депутатов 18:23, Политика Вдова погибшего в Сирии офицера заявила о споре с Минобороны из-за денег 18:12, Общество
Подмосковный Минздрав опроверг отстранение главного судмедэксперта
Общество, 22:28
0
Подмосковный Минздрав опроверг отстранение главного судмедэксперта

Министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков опроверг информацию об отстранении главного судмедэксперта по региону Владимира Клевно, сообщает «Интерфакс».

«Клевно занимает свою должность. Сейчас у меня пока нет документов для принятия решения об отстранении», — рассказал Марков.

Ранее источник «Интерфакса» сообщал, что Клевно сняли с должности из-за дела «пьяного» мальчика. Инцидент произошел 23 апреля в Железнодорожном, в результате ДТП погиб шестилетний мальчик. За рулем автомобиля находилась 31-летняя Ольга Алисова. По ее словам, ребенок выбежал на дорогу перед ее машиной. После медэкспертизы в крови мальчика было обнаружено 2,7 промилле алкоголя. В связи с этим уголовное преследование Алисовой было прекращено.

Как сообщили РБК родители погибшего мальчика, МВД не заводило уголовное дело по факту смертельного ДТП в течение месяца. Кроме того, часть доказательств, включая записи камер наблюдения, были уничтожены. По словам родителей, итоги медэкспертизы были заменены.

В начале июля полиция задержала Алисову. Суд города Железнодорожный позднее арестовал женщину. Ее обвинили в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В начале сентября женщина частично признала свою вину.

«Признаю, что мое движение повлекло смерть. Не признаю, что могла его видеть. И я не разговаривала по телефону», — сказала Алисова. В начале октября отец погибшего ребенка подал гражданский иск к женщине, потребовав возмещения 61 560 руб. расходов на похороны и 10 млн руб. компенсации морального вреда.

Следственный комитет России (СКР) 18 октября сообщил, что комплексная судебная экспертиза доказала, что мальчик был трезв, а спирт в крови появился по вине врача Михаила Клейменова. По данным СКР, врач нарушил правила проведения исследования во время анализа крови погибшего мальчика, из-за чего она загрязнилась «спиртообразующей микрофлорой», и это привело к «процессу спиртового брожения».

«Поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле. В такой ситуации с учетом своего опыта Клейменов должен был понимать, что подобная концентрация алкоголя в крови ребенка соответствует состоянию поверхностной комы, и для подтверждения или исключения факта прижизненного употребления алкоголя необходимо проведение биохимического исследования. Но этого сделано не было», — подчеркнули в СКР.

Теги: Подмосковье , Минздрав , медэкспертиза , «пьяный мальчик»
Главное
Сотрудник Росгвардии расстрелял сослуживцев в Чечне Общество
Материалы по теме
СК обвинил эксперта по делу «пьяного мальчика» в халатности Общество
Отец «пьяного мальчика» потребовал моральной компенсации в 10 млн руб. Общество
Отец «пьяного» мальчика подал новое заявление после проведения экспертизы Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку