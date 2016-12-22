Подмосковный Минздрав опроверг отстранение главного судмедэксперта

Министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков опроверг информацию об отстранении главного судмедэксперта по региону Владимира Клевно, сообщает «Интерфакс».

«Клевно занимает свою должность. Сейчас у меня пока нет документов для принятия решения об отстранении», — рассказал Марков.

Ранее источник «Интерфакса» сообщал, что Клевно сняли с должности из-за дела «пьяного» мальчика. Инцидент произошел 23 апреля в Железнодорожном, в результате ДТП погиб шестилетний мальчик. За рулем автомобиля находилась 31-летняя Ольга Алисова. По ее словам, ребенок выбежал на дорогу перед ее машиной. После медэкспертизы в крови мальчика было обнаружено 2,7 промилле алкоголя. В связи с этим уголовное преследование Алисовой было прекращено.

Как сообщили РБК родители погибшего мальчика, МВД не заводило уголовное дело по факту смертельного ДТП в течение месяца. Кроме того, часть доказательств, включая записи камер наблюдения, были уничтожены. По словам родителей, итоги медэкспертизы были заменены.

В начале июля полиция задержала Алисову. Суд города Железнодорожный позднее арестовал женщину. Ее обвинили в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В начале сентября женщина частично признала свою вину.

«Признаю, что мое движение повлекло смерть. Не признаю, что могла его видеть. И я не разговаривала по телефону», — сказала Алисова. В начале октября отец погибшего ребенка подал гражданский иск к женщине, потребовав возмещения 61 560 руб. расходов на похороны и 10 млн руб. компенсации морального вреда.

Следственный комитет России (СКР) 18 октября сообщил, что комплексная судебная экспертиза доказала, что мальчик был трезв, а спирт в крови появился по вине врача Михаила Клейменова. По данным СКР, врач нарушил правила проведения исследования во время анализа крови погибшего мальчика, из-за чего она загрязнилась «спиртообразующей микрофлорой», и это привело к «процессу спиртового брожения».

«Поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле. В такой ситуации с учетом своего опыта Клейменов должен был понимать, что подобная концентрация алкоголя в крови ребенка соответствует состоянию поверхностной комы, и для подтверждения или исключения факта прижизненного употребления алкоголя необходимо проведение биохимического исследования. Но этого сделано не было», — подчеркнули в СКР.