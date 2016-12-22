Шойгу прибыл с визитом на Филиппины

Министр обороны России Сергей Шойгу 23 октября прибыл с официальным визитом на Филиппины. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

На Филиппинах Шойгу пробудет до 25 октября, его примет президент страны Родриго Дутерте. Также он проведет переговоры с министром обороны Филиппин Делфином Лорензаной. Кроме того, Шойгу примет участие в четвертом совещании министров обороны стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров. Запланированы двусторонние встречи с министрами других стран..

«Будут обсуждаться вопросы глобальной и региональной безопасности, перспективы военного, военно-технического сотрудничества», — сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, в ходе визита планируется подписать межправительственное соглашение между Россией и Филиппинами о военно-техническом сотрудничестве.

В мае Дутерте в ходе визита в Россию встретился с президентом Владимиром Путиным и попросил обеспечить республику оружием. По его словам, стране требуется «современное оружие» для борьбы с боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

Посол Филиппин в России Карлос Соретта в середине июня сообщил, что бюджет республики позволяет закупить российское оружие. По его словам, Россия предложила Филиппинам выгодную систему кредитования «на очень хороших условиях».

Президент Филиппин 11 октября заявил, что Россия в знак поддержки борьбы против ИГ пожертвует республике около 5 тыс. автоматов Калашникова. В этом случае филиппинские военные больше не будут использовать подержанное вооружение, которое ранее поставляли США.

По данным высокопоставленного источника Reuters в военных кругах, автоматы будут переданы островной республике во время визита Шойгу на Филиппины. Источник отметил, что филиппинцы также получат «миллионы» боеприпасов и десятки грузовиков. Собеседник агентства добавил, что груз в Манилу доставят пять российских военных судов.

На Филиппинах 23 мая началась военная операция против боевиков ИГ, которые захватили город Марави на острове Миндандао. В боях за населенный пункт погибли 58 военных. В июне Филиппины попросили у США помощи в ликвидации террористов. Также в начале июня в районе Марави был ликвидирован боевик ИГ, выходец из Чечни. 17 октября президент страны заявил, что Марави освобожден от боевиков.