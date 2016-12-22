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Главу отделения Российского союза молодежи поместили под домашний арест
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Главу отделения Российского союза молодежи поместили под домашний арест
Общество, 21:27
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Главу отделения Российского союза молодежи поместили под домашний арест

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга поместил главу регионального отделения Российского союза молодежи (РСМ) Дмитрия Лядова под домашний арест до 15 декабря, сообщается в Telegram объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Лядов арестован по делу о мошенничестве с госконтрактами на сумму 545 тыс. руб. Ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление) и ч. 3 ст. 159 (мошенничество с использованием служебного положения или в крупном размере) Уголовного кодекса.

Адвокат Лядова просил суд освободить своего подзащитного под залог в 1,5 млн руб, однако его требования не были удовлетворены, передает «Фонтанка». Обвинение же требовало поместить руководителя отделения РСМ под стражу. Следователь сообщил, что при обыске в квартире Лядова был найден авиабилет в Сочи с датой вылета 20 октября. В тот же день Лядов был задержан. Следствие также считает, что задержанный может угрожать свидетелям и уничтожить доказательства. Кроме того, он может вмешаться в ход расследования, использовав свое социальное положение и связи среди органов исполнительной власти. Следователь напомнил, что до 2012 года Лядов был капитаном полиции.

По версии следствия, в сентябре 2016 года комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга заключил договор с местным отделением РСМ о предоставлении субсидии на 545 тыс. руб. Деньги должны были пойти на возмещение затрат по реализации проекта «Кадровая школа актива молодежных общественных организаций в Санкт-Петербурге». Проект не был реализован, но Лядов, по версии следствия, подал в комитет поддельные документы о выполненной работе.

Лядов заявил, что если ущерб будет доказан, РСМ сможет его погасить. «Сумма ущерба, которая фигурирует у следствия, – 545 тыс. руб. Только в этом году наша организация оплатила более 4 млн руб. налогов. Если ущерб будет доказан, в чем я сильно сомневаюсь, мы быстро сможем погасить», — пояснил он.

Суд поместил 21 октября под домашний арест до 30 ноября финансового директора петербургского отделения РСМ Марину Дементьеву. По версии следствия, женщина в декабре 2016 года вступила в сговор с группой лиц и похитила бюджетные средства. Дементьева заключила договор с комитетом по молодежной политике на 478 тыс. руб. Средства должны были потратить на проведение акции по вручению паспортов 14-летним подросткам. Обязательства не были выполнены, полагает следствие, а Дементьева при помощи поддельных документов перевела деньги на свой личный счет.

Теги: мошенничество , Санкт-Петербург , домашний арест , РСМ
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