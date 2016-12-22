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В ОБСЕ и Совете Европы осудили нападение на ведущую «Эха Москвы»
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В ОБСЕ и Совете Европы осудили нападение на ведущую «Эха Москвы»
Общество, 19:31
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В ОБСЕ и Совете Европы осудили нападение на ведущую «Эха Москвы»

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир также призвал предать правосудию напавшего на заместителя главного редактора «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр мужчину. «Я осуждаю эту ужасающую атаку на журналиста и призываю власти привлечь виновного к ответственности», — сказал Дезир. Он выразил надежду, что расследование будет проведено быстро и тщательно, добавив, что «нельзя допускать насилия против журналистов».

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил возмущение нападением на Фельгенгауэр. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета Европы.

В нем указывается, что Ягланд выражает свою поддержку раненой журналистке и всем сотрудникам «Эха Москвы». Он также призвал к полному и незамедлительному расследованию нападения.

«Россия является участницей Европейской конвенции по правам человека, которая защищает свободу выражения и всех тех, кто воплощает ее в жизнь. СМИ и журналисты должны иметь возможность свободно заниматься своей деятельностью, не подвергаясь запугиванию или насилию», — указывается в сообщении.

Вооруженный ножом мужчина 23 октября напал на Фельгенгауэр в здании редакции «Эха Москвы» на Новом Арбате, он нанес ей удар в область шеи. Нападавший проник в редакцию радиостанции, брызнув охраннику в лицо слезоточивым газом. Мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан.

Видео: Телеканал РБК

Журналистку прооперировали в НИИ им. Склифосовского и погрузили в искусственную кому. Как сообщил директор НИИ Сергей Петриков, методика лечения Фельгенгауэр будет назначена 24 октября.

Видео: РЕН ТВ

В ходе допроса задержанный мужчина сообщил, что его зовут Борис Гриц. По его словам, он «телепатически» общался с ведущей «Эха Москвы» с 2012 года. Гриц пояснил, что Фельгенгауэр с помощью телепатии «изводила его сексуально» в течение двух последних месяцев.

Фото: Виталий Рувинский

Как заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве, по предварительным данным, мужчина имеет иностранное гражданство. Пресс-атташе израильского посольства в Москве Алекс Гандлер пояснил РБК, что в дипведомстве начали проверку данных о том, что задержанный является гражданином Израиля. «Это под проверкой. Пока только знаю, что это иностранный гражданин», — уточнил пресс-атташе.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что шокирован нападением на Фельгенгауэр, и пожелал ей «скорейшего выздоровления», добавив, что «держит ситуацию на контроле».

В Генпрокуратуре России также назвали «вопиющей» атаку на журналистку. По факту нападения на ведущую «Эха Москвы» Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Теги: ОБСЕ , Совет Европы , Татьяна Фельгенгауэр
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