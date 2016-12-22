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Минкульт ответил на расследование Transparency International о гостеатрах
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Минкульт ответил на расследование Transparency International о гостеатрах
Общество, 19:59
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Минкульт ответил на расследование Transparency International о гостеатрах

Некоторые руководители государственных театров действительно заключают контракты с собственными театрами, это происходит с предварительного согласия Министерства культуры, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Ранее в понедельник, 23 октября, Transparency International опубликовала расследование, в котором утверждается, что руководители как минимум 14 государственных театров искусственно создавали себе «дополнительные возможности для зарабатывания денег».

«В упомянутом расследовании центра «Трансперенси Интернешнл — Россия» речь идет лишь о двух театрах, подведомственных Министерству культуры. Говорить о том, что руководители «платят гонорары сами себе», не совсем корректно. Случаи, когда они заключают контракты с собственными театрами, действительно имеют место, однако подобные ситуации не являются нарушением законодательства и регулируются приказом Министерства культуры», — сказали в ведомстве.

Подобные сделки могут быть совершены только с предварительного одобрения Министерства культуры, отметили в пресс-службе.

По данным Transparency, спектакль «Зеленая зона» Евгения Марчелли был поставлен в ярославском театре имени Волкова до согласования с Министерством культуры. В ведомстве, в свою очередь, рассказали РБК, что Марчелли своевременно согласовал свои действия с ведомством. «При этом необходимые документы были оформлены с опозданием, что повлекло за собой представление со стороны Генеральной прокуратуры», — заключили в ведомстве.

Организация утверждает, что руководители государственных театров заключали сделки сами с собой, а некоторые даже не уведомляли об этом власти Москвы или Минкультуры, хотя обязаны делать это при заключении контрактов, в которых были лично заинтересованы. Авторы расследования считают, что законодательство должно быть изменено, чтобы предотвращать и регулировать конфликты интересов сотрудников государственных и муниципальных учреждений.

Представители театров прокомментировали РБК расследование Transparency. Как утверждают эксперты организации, Юрий Куклачев заключил с собственным сыном два контракта на аренду помещений на общую сумму 3,76 млн руб. Куклачев заявил РБК, что это помещение безвозмездно сдается театру, «чтобы компенсировать ту сумму, которая была якобы с нарушением выплачена».

По его словам, помещение сдавали в аренду два года, сумма аренды составила около 3 млн руб. «Чтобы не возникло дальше сложностей, нужно было придумать, как вернуть деньги обратно в бюджет. Соответственно, мы приняли решение, что будем сдавать это помещение безвозмездно», — пояснил Куклачев.

Автор: Илья Немченко.
Теги: Transparency International , Минкульт
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