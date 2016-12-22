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ВЭБ подал иск о банкротстве «Тракторных заводов»
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ВЭБ подал иск о банкротстве «Тракторных заводов»
Бизнес, 17:52
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ВЭБ подал иск о банкротстве «Тракторных заводов»

Внешэкономбанк (ВЭБ) подал иск о признании банкротом концерна «Тракторные заводы» (КТЗ), карточка появилась в картотеке арбитражных дел. Сумма исковых требований банка составляет 68,5 млрд руб. Заявление зарегистрировано 23 октября, дело будет рассматривать Арбитражный суд Чувашии. Дата первого заседания по делу пока не назначена.

Глава ВЭБ Сергей Горьков заявил 5 октября, что кредитная организация будет придерживаться «дефолтной стратегии» по отношению к КТЗ. «Сейчас наша задача — обеспечить, тем не менее, чтобы заводы не остановились, работали и продолжали свою деятельность», — отметил Горьков.

В конце сентября глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов счел невозможным финансовое оздоровление КТЗ. «Предприятие находится в крайне тяжелом финансовом положении, там огромные долги», — сказал он. По словам Чемезова, госкорпорация намерена претендовать на часть собственности «Тракторных заводов», поскольку входящий в концерн Курганмашзавод задолжал «Ростеху» примерно 17 млрд руб.

Менеджмент ВЭБа 27 сентября признал неудачу плана реструктуризации долгов концерна, сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным газеты, долг КТЗ превысил 85 млрд руб. Из плана реструктуризации долгов, который был принят в декабре 2016 года, были выполнены только обязательства ВЭБа, говорилось в статье. Также, указывалось в статье, владельцы КТЗ Михаил Болотин и Альберт Баков отказались конвертировать часть задолженности в капитал концерна.

В марте в Минпромторге решили передать военные активы концерна, Курганский машиностроительный завод и машиностроительную компанию «ВгТЗ», под управление Уралвагонзавода.

Теги: ВЭБ , Суд , Банкротство , «Тракторные заводы»
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