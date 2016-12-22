Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,74 57,36 EUR Нал. 67,92 67,39 USD Бирж. 57,49 +0,00 EUR Бирж. 67,52 -0,22 USD ЦБ. 57,47 -0,04 EUR ЦБ. 67,56 -0,34 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 5725,00 -246,90 ММВБ 2064,51 -0,35% РТС 1131,45 -0,26% Brent 57,71 -0,40% DJIA 23354,83 +0,11% Nasdaq 6615,17 -0,21% FTSE 7535,31 +0,16%
На Кубани нашли пропавшего на соревнованиях по ориентированию ребенка
Лента новостей
Хазанов и Куклачев ответили на претензии Transparency International 18:05, Общество Собянина шокировало нападение на ведущую «Эха Москвы» 18:00, Общество ВЭБ подал иск о банкротстве «Тракторных заводов» 17:52, Бизнес Более 30 тыс. жителей Мурманска остались без света из-за аварии 17:48, Общество На Кубани нашли пропавшего на соревнованиях по ориентированию ребенка 17:40, Общество О доверии Порошенко заявили четверть граждан Украины 17:31, Политика Гол «Спартака» вошел в тройку лучших в туре Лиги чемпионов 17:19, Спорт Похитившую 4 млн руб. на лечение ребенка кассира Бинбанка осудили условно 17:13, Общество Раненую ведущую «Эха Москвы» погрузили в искусственную кому 17:13, Общество Совет при Минобрнауки назвал немотивированным решение ВАК по Мединскому 17:07, Общество Выходца из Киргизии будут судить в Москве за идею теракта с грузовиком 16:59, Общество Интернет-ретейлеры вступились за арестованного совладельца «Юлмарта» 16:46, Бизнес Умер один из основателей группы Marilyn Manson 16:43, Общество Тайный рубль: зачем российской экономике национальная криптовалюта 16:41, Мнение Как выгодно бронировать отели и квартиры 16:36, Спецпроект РБК PINK Печатников сообщил о проверках закупок депздрава после обращения Махсона 16:24, Общество Росфинмониторинг отчитался о заморозке активов подозреваемых в терроризме 16:19, Политика Власти Москвы заявили об отсутствии претензий к «Гоголь-центру» 16:18, Общество Путин назначил экс-замглавы МИДа послом во Франции и Монако 16:12, Политика МИнБ предлагает экспресс-гарантии для участников государственных закупок 16:11, Пресс-релизы Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств на 2018 год 16:10, Общество Полина Дерипаска стала владельцем доли в En+ на $500 млн 16:08, Бизнес Медведев поддержал проект об оплате ЖКХ в обход управляющих компаний 16:05, Политика Битва за Марави: как выглядит освобожденный от боевиков «Мауте» город 16:00, Фотогалерея  «Роснефть» купила аэродром рядом с Кубинкой 15:57, Бизнес Путин включил аэропорт Шереметьево в число стратегических предприятий 15:57, Бизнес Опубликовано видео допроса напавшего на ведущую «Эха Москвы» 15:35, Общество En+ потратит средства от IPO на погашение долга перед ВТБ 15:20, Бизнес
На Кубани нашли пропавшего на соревнованиях по ориентированию ребенка
Общество, 17:40
0
На Кубани нашли пропавшего на соревнованиях по ориентированию ребенка

В Краснодарском крае нашли пропавшего на соревнованиях по спортивному ориентированию 12-летнего мальчика. Об этом сообщает «Югополис» со ссылкой на источник в региональном управлении МЧС.

По данным источника, ребенок сам вышел к поисковой группе. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

23 октября стало известно, что накануне во время соревнований в станице Саратовская, в городском поселении Горячий Ключ, пропал школьник. Сообщалось, что ребенок прошел четыре контрольных точки, но на пятой так и не появился. Мальчик приехал на соревнования из Туапсе вместе с тетей и одноклассниками.

Пресс-служба МЧС сообщала, что всего к поискам ребенка были привлечены 292 человека, в числе которых сотрудники полиции, спасатели и военные. Также в поисках ребенка участвовали три вертолета и беспилотный летательный аппарат.

Видео: МЧС России

Теги: пропажа , лес , Краснодарский край , Кубань
Главное
Полина Дерипаска стала владельцем доли в En+ на $500 млн Бизнес
Материалы по теме
В Краснодарском крае школьник пропал на соревнованиях по ориентированию Общество
В Воронцовских пещерах в Сочи пропал председатель союза дайверов Удмуртии Общество
В Анталье во время лодочной прогулки пропал российский турист Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку