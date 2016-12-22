На Кубани нашли пропавшего на соревнованиях по ориентированию ребенка

В Краснодарском крае нашли пропавшего на соревнованиях по спортивному ориентированию 12-летнего мальчика. Об этом сообщает «Югополис» со ссылкой на источник в региональном управлении МЧС.

По данным источника, ребенок сам вышел к поисковой группе. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

23 октября стало известно, что накануне во время соревнований в станице Саратовская, в городском поселении Горячий Ключ, пропал школьник. Сообщалось, что ребенок прошел четыре контрольных точки, но на пятой так и не появился. Мальчик приехал на соревнования из Туапсе вместе с тетей и одноклассниками.



Пресс-служба МЧС сообщала, что всего к поискам ребенка были привлечены 292 человека, в числе которых сотрудники полиции, спасатели и военные. Также в поисках ребенка участвовали три вертолета и беспилотный летательный аппарат.



